Vatandaşlardan Bakan Kirişçi’ye ‘Venezuela’ tepkisi

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, geçtiğimiz ay Venezuela’da buğday üretimine başlayacaklarını duyurmuş; Bakanlık da, bunun gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yapıldığı savunmuştu. Kirişçi, Venezuela’ya ziyarette bulunarak tarım arazilerini izledi. ‘Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden’ cümlesini işiterek büyüyen Türk halkı ise, gelinen bu durumdan şikayetçi…

Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Çiftçi sürekli artan girdiler karşısında buğday alım fiyatlarının yetersiz kalmasından dert yanarken ve Türkiye’de buğday üretimi ciddi şekilde azalırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Haziran ayında Dicle Üniversitesi Konferans salonunda düzenlenen Tarımsal Perspektif Çalıştayı’nda, Venezuela’da buğday üretimine başlayacaklarını anlatmıştı.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, tepkiyle karşılanan Venezuela’da buğday üretme kararına ilişkin açıklama yapmıştı.

Bunun gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yapıldığı savunulmuştu.

Bakan Vahit Kirişçi ve beraberindeki heyet dün (19 Temmuz) Venezuela’ya ziyarette bulundu.

Eğitim hayatları boyunca, “Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden biri” bilgisiyle yetiştirilen Türk halkı ise gelinen durum karşısında tepkili… Vatandaşlar, bereketli Anadolu topraklarını işlemek yerine başka ülkelerin topraklarında tarım yapılacak olmasını “gereksiz” buluyor.

İstanbul Mecidiyeköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “Tarım Bakanı Kirişçi Venezuela’yı ziyaret etti, tarım alanlarını inceledi.

Daha önce de orada buğday üretmekten söz etmişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“DOĞRU TARIM POLİTİKALARI İZLENMİYOR”

Abdurrahman Tümer: “Venezuela’da değil de kendi topraklarımızda olsa daha mantıklı, verimli, karlı olur. Kendi topraklarımız var, kendi ekilecek alanlarımız var. Bunları değerlendirebilirsek başka ülkelere gitmemize gerek kalmaz. (Sizce şu an doğru tarım politikaları izleniyor mu?) Doğru tarım politikaları izlenmiyor. Türkiye’nin planlı bir tarım politikası uygulamasının zamanı çoktan gelip geçti. Rusya-Ukrayna savaşından sonra tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladık.”

“ÇOK YAZIK”

İgal Bey: “Türkiye gibi bir ülkenin buğdayı dışardan ithal ediyor olması çok yazık… Eskiden bize Coğrafya derslerinde hep anlatılırdı, ‘buğday ülkesiyiz’ diye… Üzücü…”

“BAŞKA ÜLKELERE GİTMEMİZE HİÇ GEREK YOK”

Pakize Özge: “Önce kendi ülkemizdeki tarım alanlarını geliştirmeliyiz. Çünkü ülkemiz güzel bir tarım alanı. Kendi kendimize yetebilen bir ülke olduğumuz için başka ülkelere gitmemize hiç gerek yok. İhtiyacımız yok ki bizim oralara gitmeye… (Sizce neden bu duruma geldik?) Çünkü her şey gibi tarımı da bitirdiler…”

“NEDEN DIŞARIYA MAHKUM OLDUK?”

Hüsniye Açıkalın: “Ben (yaşananları) üzülerek izliyorum; ‘Neden dışarıya mahkum olduk?’ diyorum. Biz ayçiçek yağımızı da, buğdayımızı da kendimiz üretiyorduk… Dışarıya mahkum bir ülke haline geldik. Sadece üzülüyorum… Bizim ülkemiz bu değildi, kendi kendimize yetebilen bir ülkeydik.”

“ÜLKEMİZDE TARIM ALANLARINI BİTİRDİLER”

Sebahat Ayazlı: “Bir soba yandığı zaman önce kendini ısıtacak, sonra etrafını ısıtacak… Onun için önce kendi ülkemiz… Ülkemizde tarım alanlarını bitirdiler, zeytin ağaçları kesildi, ormanlar yanıyor… Ben çok üzülüyorum. Köylüler şehirlere göçtü hep. Çünkü tarım alanları yok, geçinemiyorlar. ‘Kalkınma köyden başlamalıdır’ diye tezlerimiz vardı bizim eskiden. Tarımla uğraşan insanlarımız emeğinin karşılığını alamıyorlar.”

“TARIMI DESTEKLEMEDİLER”

Ege Bey: “Soru bile başlı başına komik geliyor bana. Bu kadar güzel bir ülkede buğdayın üretimini yapamayıp da Venezuela’dan bunun getirimini yapacaksak vay halimize! (Neden bu hale geldik sizce?) Yanlış ticari ve siyasi politikalar yüzünden. Çok özelleştirme yaptık bence. Tarımı desteklemedik.”

“TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDA TARIMI BİTİRDİLER”

Ruşen Çetin: “Bizim tarım arazilerimizi haşat ettiler, peşkeş çektiler. Ben 1978’li yıllarda Trakya’ya gittiğim zaman her taraf tarım arazisi, buğday, ayçiçeğiydi tarlasıydı. Zevkle izlerdim. İzlemeye kıyamıyordum. Şimdi inşaat yaptılar oraları… Türkiye’nin her tarafından tarımı bitirdiler. (Neden bu tür politikalar izlendi sizce?) Çıkar, menfaat… Kendi menfaatleri için yapıyorlar bunu. Neden yurtdışından saman, buğday alalım o kadar tarım arazimiz varken? Bana nefret geliyor bu politikadan.”

“BU GİDİŞ İYİ BİR GİDİŞ DEĞİL”

Emine Güven: “Rezalet! Bizim Anadolu topraklarımızın binlerce yıllık geçmişi var ve herkesin bildiği gibi çok verimli. Böyle bir durum varken gidip de dünyanın bilmem neresinde bir ülkede toprak kiralayıp da orada tarım yapmak hangi kafaya hizmet ediyor biz bunu çözemiyoruz. Gidiyoruz Venezuela’da toprak kiralıyoruz, kendi tarım alanlarımızı da yakıyoruz, yağmaya açıyoruz… Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Gelecekten korkuyoruz.”

İlginizi Çekebilir Tarım Bakanı Kirişçi’den Venezuela ziyareti: Maduro ile görüştü İlginizi Çekebilir AKP’li vekile vatandaştan yanıt: Muhalefet mi idare ediyor memleketi?