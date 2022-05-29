Vatandaşlardan yetersiz sağlık hizmetine tepki: Geriye doğru çağ atladık

İktidar, son yıllarda açtıkları hastanelerle, sağlık sistemine çağ atlattıklarını savunuyor ancak vatandaş yetersiz sağlık hizmetinden yakınıyor. Yurttaşlar, “Eskiden erken kalkıp hastaneye geliyorduk ama en azından aynı gün içinde işi bitirebiliyorduk. Şimdi randevu düşürebilirsek… ‘Doktorlar yurtdışına gitsin’ demekle olmuyor. Geriye doğru çağ atladık” sözleriyle isyan etti.

Batuhan SERİM

Kamera: Sinan TUNÇ

Son dönemde göz, diş ve cildiye başta olmak üzere bazı bölümlerden randevu almak neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar günler, haftalar hatta aylar sonrasına ancak randevu bulabiliyor.

Ancak hal böyleyken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcüleri, yeni ve büyük hastaneler açmakla övünüyor; Türkiye’nin son 20 yılda sağlık alanında çağ atladığını savunuyor.

İstanbul Samatya’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hastalara mikrofon uzattık, “Rahatlıkla randevu alıp tedavi olabiliyor musunuz? Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığı söylemine katılıyor musunuz?” diye sorduk. Vatandaş randevu alamamaktan dert yandı, Türkiye’nin sağlıkta geriye doğru çağ atladığını söyledi. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

İNSANLAR MAĞDUR

Elfaz Altun: Muayene oluyoruz ama sıra çok olduğu için beklememiz gerekiyor. Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığı söylemine katılamıyorum çünkü daha çok yoğunluk var, sıra gelmiyor. Randevu alamıyorsun. Mesela ben Küçükçekmece’de oturuyorum, oraya yakın hastanelerin hiçbirinden randevu alamadım. O bakımdan insanlar mağdur oluyor, zaman kaybı oluyor.

RANDEVU DÜŞÜREBİLİRSEK MUAYENE OLUYORUZ

Oya Boyacı: Hayır çok zor randevu aldım. 1 haftadan fazla bekledim göğüs hastalıklarından randevu alabilmek için. (Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığı söylemine katılıyor musunuz?) Katılmıyorum. Eskiden erken kalkıp hastaneye geliyorduk ama en azından aynı gün içinde işi bitirebiliyorduk. Şimdi randevu düşürebilirsek… Mesela annem hasta, acil durumu var, göğüs hastalıklarına bin bir zorlukla randevu aldık.

RANDEVU ALABİLMEK İÇİN 2 AYDIR BEKLİYORUZ

Nilgün Kahraman: Hayır. Randevu alabilmek için 1.5-2 aya yakındır bekliyoruz. Babam kalp ve diyaliz hastası, çok zorluklarla randevu alabiliyoruz. Covid-19 döneminde getiremedim babamı, randevu hiç alınmıyor. Gelsek de eziyetin bini bir para…

Koca hastanede küçük bir asansör var, ona bir çözüm bulunamıyor. Babamı getiriyorum, adamı tekerlekli sandalyeden indirip, baston desteğiyle yukarı çıkartmaya çalışıyorum. Tuvaletler desen; her katta rahat rahat tuvaletler olması lazım ama hastalar tuvalete girmekte de sıkıntı yaşıyor. (Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığı söylemine katılıyor musunuz?) Katılmıyorum. Hiç atlamadık.

“DOKTORLAR YURT DIŞINA GİTSİN” DEMEKLE OLMUYOR

Sakine Özbağ: Ben Samatya’daki doktorlardan çok memnunum ama yeterli aletleri yok. Ben emekliyim, tedavi amacıyla alet kiralamak için kredi çektim. 3. taksitini ödüyorum ama daha ameliyata çağırılmadım. Aletlerin hepsini özel hastanelere vermişler. Benim de maddiyatım yok özel hastaneye gitmeye. ‘Doktorlar yurtdışına gitsin’ demekle olmuyor. Doktorları burada el üstünde tutmamız lazım.

GERİYE DOĞRU ÇAĞ ATLADI

Hakan Güzel: Yok canım, randevu almak uzun sürüyor. 1 ay bekliyoruz. Bir kere göz bölümünden randevu almak istemiştim, 3 hafta sürmüştü. (Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığı söylemine katılıyor musunuz?) Geriye doğru atladığı doğru. Her doktorun kapısının önünde 100 hasta var, hangi birini sağlıklı şekilde muayene edecek?

“ÇOĞU KONUDA YETERLİ BULMUYORUM”

Derya Yılmaz: Eskiye kıyasla çok çok iyi ama o kadar da çağ atlamadık diye düşünüyorum. (Çok yeterli bulmuyor musunuz hizmeti?) Çoğu konuda yeterli bulmuyorum.

2 AY SONRAYA ULTRASON RANDEVUSU VERDİLER

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Zor randevu alabiliyoruz. Bugün muayene oldum, 2 ay sonraya ultrason randevusu verdiler.

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