Vatandaşların dolar birikimleri azaldı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini dün açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta düşüş gösterdi. Vatandaşların dolar birikimleri 13 Aralık ile biten haftada 151 milyon dolar azalarak 66 milyar 931 milyon dolardan 66 milyar 780 milyon dolara geriledi.

TOPLAM MEVDUATLAR AZALDI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 13 Aralık ile biten haftada 739 milyon dolar azalarak, 224 milyar 723 milyon dolardan 223 milyar 984 milyon dolara geriledi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 6 Aralık ile biten haftada 993 milyon dolar artmıştı.

26 HAFTA KESİNTİSİZ ARTMIŞTI

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti.

31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.