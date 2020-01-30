Vatandaşların dolar birikimleri bu hafta da azaldı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta da düşüş gösterdi.

Vatandaşların dolar birikimleri 24 Ocak ile biten haftada 497 milyon dolar azalarak 66 milyar 470 milyon dolardan 65 milyar 973 milyon dolara geriledi. Vatandaşların dolar birikimleri geçen hafta da 144 milyon dolar gerilemişti.

TOPLAM MEVDUATLAR AZALDI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 24 Ocak ile biten haftada 759 milyon dolar azalarak, 227 milyar 217 milyon dolardan, 226 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 17 Ocak ile biten haftada, 1 milyar 43 milyon dolar artmıştı.