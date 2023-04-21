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21 Nisan 2023
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Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi çıkacaksınız

Alaturka Online
Alaturka Online


Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Milletvekili adayı ve eski Tarım Bakanı Faruk Çelik, seçim çalışmaları için geldiği Artvin’de vatandaşın sitemiyle karşılaştı. Ardanuçlu vatandaş Faruk Çelik’e, “Ormanlarımıza sahip çıkmıyorsunuz, 20 senedir sahip çıkmadınız” diye seslendi.

AKP Artvin Milletvekili adayı, eski Tarım Bakanı Faruk Çelik, seçim çalışmaları için dün geldiği Ardanuç’ta bir dizi inceleme yaptıktan sonra, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Çelik, Çay bahçesindeki sohbeti sırasında, ormanlar tahrip edildiği gerekçesiyle vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşla Faruk Çelik arasında şu diyalog yaşandı:

Vatandaş: Sizin iktidarınızda yaptırdığınız ahırlarda içinde hayvan olmayan ahırlar var. Ve birkaç tane evi olanlara ev yaptırdılar. Ben bunları sana anlatmak istiyorum ve aynı zamanda da ormanlarımıza sahip çıkmıyorsunuz.

Faruk Çelik: Ormanlara sahip çıkacağız abi, işte geldik çıkacağız inşallah

Vatandaş: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız?”

Bu sırada etrafta bulunan bazı kişilerin de “20 senedir çıkmadınız” dedikleri duyuldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi kurucuları arasında yer alan Yusufeli doğumlu Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı sistemi öncesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Çelik, halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi.

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