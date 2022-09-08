Vatandaştan Akşener’e: Yalvarıyorum kazanacak adayı çıkarın

İstanbul’da esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, girdiği fırında bir kadın şöyle seslendi: “Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım, Altılı Masa’dan kazanacak adayı çıkarın.”

Fırat FISTIK

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul’un ilçelerinde esnaf ziyaretlerine ikinci günde de devam ediyor. Bugün ilk uğradığı ilçe Eyüpsultan oldu.

Esnafları gezen Akşener’e vatandaşlar da ilgi gösterdi. Bir ekmek fırınına giren Akşener, burada esnafın sorunlarını dinledi.

Bu sırada Yalova’dan geldiğini belirten Gönül Yüksel isimli bir kadın Akşener’e seslenerek “Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım, Altılı Masa’dan kazanacak adayı çıkarın. Başbakanımız sizsiniz, biz Cumhurbaşkanı olarak Mansur Bey’i istiyoruz” dedi.

“BİZİ BİR DAHA BU KUYUNUN İÇİNE ATMAYIN”

Akşener bu sözler üzerine Gönül Yüksel’e sarıldı. Yüksel ise “Kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin. Sakın bizi bir daha bu kuyunun içine atmayın. Umudumuz sizsiniz size yalvarıyorum.” diyerek sözlerini sürdürdü.

O esnada Yüksel’in eşi de Akşener’e, “5 senedir çalışmıyorum. 9 senedir EYT mağduruyum. Yaşım elli, hiç kimse iş vermiyor.” dedi.

“SİZİ BAŞBAKAN DEĞİL CUMHURBAŞKANI GÖRMEK İSTİYORUZ”

Akşener’i gören bir vatandaş ise şunları söyledi; “Biz sizi başbakan olarak değil, cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz” diyen vatandaşa çok teşekkür ederek “Başbakanlığa razı ol” diye cevap verdi.

KEDİ SEVGİSİNİ PAYLAŞTI

Akşener, bir esnaf ile de hayvan sevgisini paylaştı.

Akşener, alt sokakta yaşayan bir kedinin sevgi ihtiyacı olduğunda eşine, hasta olduğunda ise kendisine geldiğini söyledi. Esnaf ile bir süre kedi ve köpekler hakkında sohbet etti.

Akşener buradaki ziyaretini tamamladıktan sonra Bahçelievler’e geçti.

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