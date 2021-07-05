Vatandaştan çoklu maaş isyanı: Hem ‘din, iman, Allah’ diyeceksin hem de 7-8 maaş alacaksın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri gerçekleştirmek amacıyla geldiği Malatya gezisine Battalgazi’nin ardından Doğanşehir’de devam etti. Akşener burada Ören kasabasında kayısı bahçesini ziyaret etti, Polat kasabasında çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Akşener’in son durağı Akçadağ ilçesi oldu. Malatya’daki esnafların çoğunun tütünden dert yanması ise dikkat çekti.

“İTHAL TÜTÜN ALIYORLAR, BİZİM EKMEĞİMİZLE OYNUYORLAR”

‘Yetkisiz tütün ticareti yasağına’ tepki gösteren ve üzerinde, “Tütünüme Dokunma” yazılı bir tütün paketini Akşener’e veren üreticiler şu sözlerle isyan etti:

* Tütün Adıyaman’ın, Malatya’nın kaderi… Tütünden, 400-500 bin insan ekmek yiyor. Başka ülkelerden 5 liraya vergisiz tütün getiriyorlar limanlarımıza. Bunları satıyorlar ve bizim ekmeğimizle oynuyorlar.

* Türkiye’de önümüzü göremiyoruz. Tütünümüze dokunmayın. Açız, aç… AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık Polat’a geldi, Ziraat Bankası’ndan dolayı bir sıkıntımızı söyledim, ‘Sen ne konuşuyorsun’ dedi bana. ‘Hakkımızı savunmaya çalışıyorum’ dedim. ‘Ben vekilim, bana bak dikkat et’ dedi.

* Malatya’da ne kadar AK Partili milletvekilleri varsa hiçbir faydası olmamıştır, olmuyor. Kendi keselerini düşünüyorlar.

“7-8 MAAŞ ALANLARA İŞ VAR, BİZE İŞ YOK”

Çocuklarının iş bulamamasından dert yanan emekli bir vatandaş ise, “Ne işi ya… 7-8 maaş alıyorlar, onlara iş var, bize iş mi var? Böyle bir sistem olur mu? Hem ‘din, iman, Allah’ diyeceksin hem de 7-8 maaş alacaksın… Bunun dini, imanı, Allah’ı olmaz” ifadelerini kullandı.

“TAHMİNİMİZDEN ÖTE BİR PROBLEM”

Ziyaretlerinin ardından eline mikrofon alarak vatandaşlara seslenen Akşener, şöyle konuştu:

* Bugün Doğanşehir’de esnafları dolaşmak üzere geldik ama tahmin edemeyeceğim bir şekilde esnaf tütünle ilgili konuştu. Tütün yetiştiricilerine dair bu son kararın ortadan kaldırılması gerektiğini çiftçiden ziyade esnaf söyledi.

* Sebebi de şu: ‘Tütün Doğanşehir’de biterse esnaf biter.’ İlk defa Doğanşehir’de, bütün esnafın tütün yetiştiricileri üzerinde konuştuğuna şahit oldum. Bu tahminimizden öte, belki Ankara’dakilerin bildiğinden öte bir problem. Çarşamba günü tütün konusunda gerçekten geniş bir konuşma yapacağım.

“EĞER BUNU BAŞARIRSAK…”

Bir vatandaşın, kendisinin yanına gelerek, “Benim çocuklarım işsiz ama 5 maaş, 10 maaş alanlar var, bunları dile getir” dediğini söyleyen Akşener, “Bunları dile getirmek başka ama bunların yapılmasını cezalandırmak da sizin elinizde. Öyle kolay oy vermek yok. Oylarınız midenizde olacak midenizde! O kadar zorlanacağız biz sizin oylarınızı alırken… Eğer bunu başarırsak birlikte, yarın bütün ağalar buraya gelir size hitap eder” açıklamasında bulundu.

“BİZ GEÇİNEMİYORUZ AMA ANKARA’DAKİLER DEVRAN SÜRÜYOR”

Akşener, ardından Akçadağ ilçesinde ziyaretlerini sürdürdü. Bir fırın ustası kolundaki yanık izini Akşener’e göstererek, “Biz ekmeği kolumuz yanarak kazanıyoruz, şu an kendi kendimizi geçindiremiyoruz ama Ankara’dakiler orada devran sürüyor, bu da halk olarak bizim zorumuza gidiyor. Artık gırtlağımıza kadar geldi. Çok kötü durumdayız. Bizim burada tütün yasaklandığı takdirde ben bu ekmeği satacak vatandaş bulamam” sözleriyle isyan etti.

İlginizi Çekebilir Akşener: Kanal İstanbul’da müteahhitler kazanıyor, yer kapatmış insanlar kazanıyorİlginizi Çekebilir Meral Akşener: Sedat Peker’in açıklamalarında kaçırılan bir nokta var