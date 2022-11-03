Vatandaştan feryadı: Oy verdik ne oldu, zam zam zam!

Vatandaş üst üste gelen zamlara feryat etti. Geçinemediklerini belirten kadın, “Şu an kirayı bırakın karnımızı doyuramayacak durumdayız. Zam zam zam. Geçen sene 25 – 30 TL ye aldığımız tişörtler bu sene 250 – 300 TL. Ne yapalım, aç mı kalalım, hırsızlık mı yapalım, kötü yola mı düşelim?” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşları ziyaret ederk, sorunlarını dinledi. Ekonomik kriz altında ezilen ve yokluğa mahkûm edilen vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı.

“BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?”

Yücel’e derdinin anlatan vatandaşlardan birisi “Biz insan değil miyiz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Emekli olarak asgari ücretin altında maaş alıyorum. Faturaları ve kirayı ödedikten sonra cebimde 700 – 800 TL kalıyor. Bir ay boyunca 800 TL ile geçinmeye çalışıyorum. Çocuklarım üniversite okudu ama atanamadı ve iş bulamadı.” dedi.

“OY VERDİK NE OLDU?”

İYİ Parti’li Kazım Yücel’e dert yanan bir kadın ise “Şu an kirayı bırakın karnımızı doyuramayacak durumdayız. Zam zam zam… Geçen sene 25 – 30 TL ye aldığımız tişörtler 250 – 300 TL. Ne yapalım, aç mı kalalım, hırsızlık mı yapalım veya kötü yola mı düşelim? Devlet devlet devlet, dedik oy verdik ne oldu zam zam zam… Suriyeliler geldi. Biz Türk vatandaşı değil miyiz? Suriyelilere vatandaşlık verildi. Geldiler ne yaptılar bizim vatandaşlarımızı bıçakladılar. Bütün haklar onlara verildi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“AKP İKTİDARI VATANDAŞI SEFALETE MAHKÛM ETMİŞ DURUMDA”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Kazım Yücel ise, şunları söyledi:

“Sokaklar yangın yerine dönmüş durumda. Vatandaş geçinmeyi boş verin, eve nasıl gideceğini düşünüyor. AKP iktidarı vatandaşı yokluğa, yoksulluğa, açlığa ve sefalete mahkûm etmiş durumda.

Kime dokunsanız, ağlıyor, sızlıyor ve AKP’ye oy verdiği için kendine kızıyor. Artık vatandaşlar AKP’de bir gelecek görmüyor. Vatandaşlar İyi Parti iktidarı bekliyor. Biz de buradan sesleniyoruz ve vatandaşımızı çağrıda bulunuyoruz.

Sabredin, az kaldı. İYİ’ler iktidara geliyor. İYİ’ler birlikte Türkiye şahlanacak ve yaşanabilir bir ülke olacak. Adaletsizlikler, adam kayırmacalar, çeteler, komisyoncular bitecek. Halk iktidarın sahibi olacak.”

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