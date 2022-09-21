Vatandaştan isyan: Savaşta olan ülkelerde bu enflasyon yok!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, enflasyonun yüzde 80 seviyelerine çıkarak rekor kırdığı Türkiye ile enflasyonun ortalama yüzde 8-9 olduğu Avrupa ülkelerini bir kez daha kıyasladı. Avrupa’nın, Amerika’nın Türkiye’den daha kötü durumda olduğunu söyleyen Erdoğan’a tepki gösteren yurttaşlar, “Savaşta olan ülkelerde bile bu kadar enflasyon yok. Yalan, yalan, yalan… Bıktık, yeter! Yazık değil mi bize?” diye sordu.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Ekonomist olduğunu dile getiren ve enflasyonun aşılamaz bir tehlike olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Amerika‘da, Avrupa’da rafların boş olduğunu savundu, Türkiye’de böyle bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, PBS kanalına özel bir röportaj veren Erdoğan, “Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var.

Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biz de İstanbul Beşiktaş’ta yurttaşlara mikrofon uzattık, “Erdoğan’ın bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“YAZIK DEĞİL Mİ BİZE?”

Gülay Demirci: “Market rafları dolu ama sadece bakabiliyoruz. 2 sene önce marketten ton balığını alırken etikete bakmadan alabiliyordum. Peynir alırken tadına değil, fiyatına bakıyorsam enflasyon var demektir.

Çocuk bezi 400 liraysa, çocuk maması 500-600 liraysa enflasyon var demektir. İlk torunum olduğunda valizle bez alıp gitmiştim, ikinci torunum geliyor, daha bir tane bez alamadım. Bu ülkede enflasyon yüzde 150-200 şu anda. Market market indirimli bebek bezi kovalıyoruz. Yazık değil mi bize? ‘3 çocuk’ diyor, 2 çocuğa bakamıyoruz.”

“SAVAŞTA OLAN ÜLKELERDE BİLE BU KADAR ENFLASYON YOK”

İkbal Soyarayan: “Yalan. Savaşta olan ülkelerde bile bu kadar enflasyon yok. Kaldı ki bizdeki enflasyon yüzde 80 değil. Bir hafta önce 20 liraya aldığım ürün bugün 44 liraydı. Enflasyon nasıl yüzde 80? Yüzde 100’ün üzerinde. Kendi tabanı da artık ona inanmıyor çünkü markete gittiğiniz zaman bir gün bir günü tutmuyor.”

“İNANDIRICI DEĞİL”

Erkan Demirci: “İnanmıyorum. Avrupa ile Türkiye arasında büyük fark var. İnandırıcı değil. Enflasyonu görüyoruz, harcamaları görüyoruz, pahalılığı görüyoruz. Türkiye Avrupa’ya göre daha çok etkilendi.”

“MARKET RAFLARI DOLU AMA CEPLER BOŞ”

Bülent Yüzübir: “Ben Almanya’da doğdum, büyüdüm, hala Alman arkadaşlarım var. Onlar böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Bizde market rafları boş değil evet ama kimsenin cebinde parası yok ki alsın…”

“AY SONU GELMİYOR”

Mehmet Bey: “Türkiye’de enflasyon daha çok. Neyimiz kaldı ki… Satmadık bir şeyi bırakmadı. Her şeyi batırdı. Apartman görevlisiyim, geçinmekte zorlanıyorum. Ay sonu gelmiyor.”

“AVRUPA’DAN İYİ DURUMDAYIZ”

Recep Sarıkaya: “Cumhurbaşkanı doğru söyledi. Biz Avrupa’dan daha iyi durumdayız. Evet pahalılık var, enflasyon var ama aradığımız her şey de var. Onlar bizim gibi deşifre etmiyorlar, ‘biz kötü durumdayız’ demiyorlar. Her şeyi güllük gülistanlık gibi gösteriyorlar ama bizde öyle değil. Biz çözüm aramıyoruz, hep birbirimizin açığını arıyoruz.”

“YALAN, YALAN, YALAN… BIKTIK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bir kere enflasyon yüzde 80 falan değil, yüzde 200 bence. Hayatı boyunca yalan söyledi. Yalan, yalan, yalan… Bıktık, yeter!”

İlginizi Çekebilir Erdoğan’ın ‘enflasyon’ açıklamalarına vatandaşlardan tepki İlginizi Çekebilir Erdoğan’ın talimatıyla indirim yapan market zam yaptı