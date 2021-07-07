Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na: “50 yıllık MHP’liydim, sildim hepsini!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Teksin Mersin projesinin tanıtımı için geldiği Mersin’de esnafı ziyaret etti, sorunları dinledi. Vatandaşın gündeminde geçim sıkıntısı ve ekonomi vardı.

“50 YILLIK MHP’LİYDİM SİLDİM HEPSİNİ”

Bir vatandaş Kılıçdaroğlu’na, “Bu ülkeye kurtarıcı olan sen ve Meral Akşener… Ben 50 yıllık MHP’liydim sildim hepsini” dedi. Kılıçdaroğlu, “inşallah kurtaracağız” diye yanıt verdi.

“İKİ MAAŞ İKRAMİYE YETMEDİ”

Bir başka vatandaş Kılıçdaroğlu’na, “Bu emeklilerin hali ne olacak? Ne yapacağız?” diye sordu. Kılıçdaroğlu ise şöyle yanıt verdi:

* Emekliler, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıftır. Eğer emekliler ortak ses çıkarırsa, hep beraber ‘bizim hakkımıza sahip çıkmayan partiye oy vermeyeceğiz’ derlerse ‘kim bizim hakkımızı savunuyorsa biz ona oy vereceğiz’ diye açık ve net toplu bir çağrı yapmazlarsa bu sorunları yaşarsınız.

* Benim sözüm var, çözeceğim sorunlarınızı. İki maaş ikramiye yetmedi. O ikramiyelerin öyle ufak uyduruk ikramiyeler olmaması lazım. Adı ikramiye ama verilen para para değil. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi lazım.”

“BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ AMA…”

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Mersin’den memnunum. Benim memnuniyetimin ötesinde Mersinlilerin Mersin Büyükşehir Belediyesinden memnun olmaları. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız neredeyse günün 24 saatini Mersin’e vermiş duruda.

* Biz çok mutluyuz. Mersin’e iyi hizmet edilmesi, Mersinlilere hizmet edilmesi son derece değerli. Sabah hale gittik. Halde çalışan kadınların küçük çocuklarının eğitildiği bir kreş var.

* Bence çok değerli bir hizmet bu anneler güven içinde getirip çocuklarını kreşe bırakabiliyorlar. Oradaki öğretmenler çocuklara güzel şeyler öğretiyorlar sevgiyi, saygıyı, yabancı dili her şeyi öğretiyorlar.

* Mersinlilere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinliler veriyor. İnşallah Türkiye’nin her yeri böyle güzel olur. En büyük arzumuz o. Türkiye’de hep beraber huzur içinde yaşamamız. Gerginliklerden özenle kaçınmaya çalışıyoruz.

* Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunları karşılamak mümkün değil tabii.

* Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. Yeni iş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama iktidar bunu yapmıyor. Ama iktidar olduğumuzda Allah’ın izniyle her şeyi çözeceğiz.

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