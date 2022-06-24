Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na ‘Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim’ teklifi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cuma mesaisinin tamamını İstanbul’a ayırdı. İBB’nin projelerinin geldiği aşamaları İmamoğlu’ndan dinleyen Kılıçdaroğlu’nun gezisinde ilginç bir an yaşandı. Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın “Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim; söz” teklifine, “Tamam” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından 23 Haziran 2019 seçiminin 3. yıldönümünde, mesaisinin tamamını İstanbul’a ayırdı.

Sabah saatlerinde “İstanbul’a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliğine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP milletvekilleri Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşlik ettiği Kılıçdaroğlu’nun ilk adresi, Kanunî Sultan Süleyman’ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yılları arasında yapılan ve Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki Alibeyköy Barajı’nda bulunan Mağlova Su Kemeri oldu. Kılıçdaroğlu, burada, İmamoğlu ve İBB iştirak şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin tarafından bilgilendirildi.

VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU’NA: “BENİMLE TAVLA OYNARSAN, OYUMU SANA VERECEĞİM”

Kemerburgaz’ın ardından Arnavutköy’e geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Boğazköy İstiklal Mahallesi’ndeki köy kahvesinde çay molası verdi. Kılıçdaroğlu, köylülerle ekonomi ağırlıklı bir sohbet gerçekleştirirken, İstiklal Mahallesi Muhtarı Suat Özgür, yaşadıkları sorunları İmamoğlu’na aktardı. İmamoğlu, yanında bulunan yardımcılarına, not aldırdığı konularla ilgi talimat verdi. Kılıçdaroğlu, ziyaretin sonunda bir vatandaşın “Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim; söz” şeklindeki teklifine, “Tamam” yanıtını verdi.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Boğazköy’den Yunus Emre Mahallesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, yapımında sona Arnavutköy Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, rotasını Büyükçekmece’ye kırdı. Atatürk Mahallesi sahilinde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, “Büyükçekmece-Beylikdüzü Kordonboyu Düzenlemesi İnşaatı”nda incelemelerde bulundu. Akgün ve İBB bürokratları tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirilen heyet, vatandaşların yoğun ilgisi altında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne doğru yola çıktı.

SON DURAK BEYLİKDÜZÜ

Heyeti, Beylikdüzü’nde de Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte vatandaşlar karşıladı. Heyet, Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarla ilgili de İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından bilgilendirildi. Golf arabalarıyla Yaşam Vadisi turu yapan heyet, gezinin molasını Yaşam Bahçesi’nde verdi.

Kılıçdaroğlu,İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından üretilip, dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtılan salatalıkları dalından topladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin son durağı, açılışı 19 Haziran’da gerçekleşen “Beylikdüzü Galeri”de sanatseverlerin beğenisine sunulan “Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu Sergisi” oldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın anlatımlarıyla sergiyi gezdi.