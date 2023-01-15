Vatandaştan ‘KoopBakkal’ projesine reaksiyon





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “6 şehrimizde, 250 noktada KoopBakkal projesi uygulayacağız” açıklamasına tepki gösteren vatandaşlar şunları söyledi: “Alım gücümüzde düşüş var” diyen vatandaş, .”50 kuruşa aldığımız bisküvi şimdi 7 lira. Bir sene içinde bize yüzde 100 zam vermedi ama her şey yüzde 300 zamlandı. Görmezden geldikleri yetmezmiş gibi bir de bizimle dalga geçiyorlar.”

20 yıl önce bugün iktidara gelen AKP, cumhuriyetin birikimi yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı.

Dev projeleri ise yandaş şirketlere yaptırıp Hazine garantisi vererek ülkenin geleceğini ipotek ettiren AKP, geçen hafta bakkal açılışını müjde olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “6 şehrimizde, 250 noktada KoopBakkal projesi uygulayacağız. Vatandaşa temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştıracağız” diyerek yeni projesini açıkladı.

Biz de İstanbul Bağcılar’da yurttaşlara mikrofon uzattık, “Yerel seçim öncesi tanzim satış noktalarını açan iktidar bu seçim öncesi 250 kadar bakkal açacağını duyurdu. Halkın derdine derman olur mu sizce?” diye sorduk.

Halk sürekli artan hayat pahalılığından yakındı. 2019 yılında yerel seçimlerden önce hayat pahalılığına geçici çözüm sağlamak için iktidarın hayata geçirdiği tanzim satış noktalarının bir işe yaramadığını söyleyen vatandaşlar, bu tür adımların dertlerine derman olmayacağını vurguladı.

Yurttaşlar çözümün; çiftçiye destek verilmek ve üretimin artırılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ÖNCEKİNDEN NE GÖRDÜK Kİ SONRAKİNDEN NE GÖRELİM”

Burhan Keçe: “Olmaz. Tanzim satışlar da olmadı bu da olmaz. Öncekilerden ne gördük ki sonrakinden ne görelim. Bir şeyi çözüyormuş gibi, uğraşır görünmekten başka bir şey değil. Sadece ‘-mış gibi’ yapılıyor. Hiçbir şeye derman olmayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri için de aynı şey söylenmişti… Dışarıdaki marketten çok farklı değildi. Bu tip geçici çözümler yerine üretimi desteklemek daha kalıcı çözüm olur. Çiftçiye destek vermek, tarıma destek vermek lazım. Ne kadar üretirsek o kadar güçlü oluruz. Elimizde var olanı kullanmayıp dışarıdan tedarik etmeye kalktığımız sürece hiçbir zaman çözüm olmayacak.”

Burhan Keçe

“ÇOLUK ÇOCUK OKULA AÇ GİDİYOR”

Rahime Demir: “Bakkal ne derdimize derman olacak oğlum? Derdimize derman oldu mu marketler? Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Bütün çoluk çocuk okula aç gidiyor, aç! Türkiye’mizi sattılar, Türkiye kalmadı oğlum. Yani bu kadar da pahalılık olmaz ki? Millet acından ölüyor. Bir yumurta alınmıyor, yağ alınmıyor. Ne olacak bu milletin hali? Artık bıktık. Böyle Türkiye olmaz. Daha önce böyle değildi her şey ucuzdu. Pazara 100 lira ile gidip geliyorduk. Şimdi 400 lira ile gidiyoruz bir şey alamıyoruz.”

“UZUN VADELİ ÇÖZÜM LAZIM”

Recep Arslan: “Öyle bir durum var ki sadece asgari ücrete zam yapılması hedefleniyor, kısa süreli çözümler, uzun süreli değil. Bunlar sadece göz boyama, uzun süreli çözümler istiyorlarsa piyasayı dengelemeleri lazım. Asgari ücrete zam yapmak değil, hayat pahalılığının düşmesi lazım. Çemberin içerisindeyiz durmadan aynı yere geliyoruz. Kendimi bildim bilelli Türkiye her zaman geriye gidiyor. Bu yönetim sistemi ile olmaz.”

“AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR”

Cevdet Koç: “Olmaz, her şey ateş pahası olmuş. 1 kilo şekeri 3,5 liraya alıyorduk şimdi ise 30 liraya alıyoruz. Hangi birini anlatacağımı bilmiyorum o kadar çok şey var ki… Bakkallara gittiğinde adamın 5 kilo yağ alacak gücü yok, 1 kilo yağ alıyor 45 lira. 2013 yılında emekli oldum, 913 lira bana maaş bağladılar 507 dolar yapıyordu, şimdi ise 4600 lira maaş alıyorum 250 dolar yapıyor. Alım gücümüzde düşüş var. 50 kuruşa aldığımız bisküvi şimdi 7 lira. Bir sene içinde bize yüzde 100 zam vermedi ama her şey yüzde 300 zamlandı. Görmezden geldikleri yetmezmiş gibi bir de bizimle dalga geçiyorlar. Geçen günlerde Nebati, ‘Enflasyonun altında ezilen hiç kimse yok’ dedi. Ben eziliyorum enflasyonun altında.”

Cevdet Koç

“HALKI DÜŞÜNMELERİ LAZIM”

Fatma Sekmen: “Pahalılığın önünü alamadılar, şu an nasıl fren yaparlar bilemiyorum. Kalıcı çözüm olması lazım, bu kalıcı bir çözüm değil. Bu pahalılığın geçeceğini düşünmüyorum. Yönetenlerin halkı düşünmesi lazım.”

Fatma Sekmen

“VATANDAŞI DÜŞÜNEN YOK”

Bahattin Akyüz: “Uzun vadeli çözüm değil, 1-2 ay yapıyorlar seçim bittikten sonra bizi unutuyorlar. Vatandaşı düşünen yok, bu sefer de aynısı olur değişen bir şey olmaz. Seçimi kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu da onun için.”

“FİYATLARIN DÜŞMESİ LAZIM”

Yeter Karabağ: “Geçici bir çözüm olur, kısa süre sonra da kaldırırlar aynı Tanzim satış noktalarında olduğu gibi. Fiyatların düşmesi lazım vatandaş alamıyor, yetişemiyor. Kalıcı çözümler olmalı, uygun ve indirimli olsun ki herkes yararlanabilsin.”

Yeter Karabağ

“BALÇIKLA GÜNEŞ SIVANMAZ”

Yılmaz Tepe: “Kalıcı bir çözüm olamaz. Ben Ukrayna’da kalıyordum, şu an Ukrayna savaşta az önce telefon edip ‘Patates ne kadar’ diye sordum. 4 kilosu bizim buradaki kadar. Ekmeden biçmeden neyi halledebilirsin? Önemli olan ekme, biçme, altyapı. Balçıkla güneş sıvanmaz.”

“KALICI ÇÖZÜM SEÇİM”

Bayram Gökçe: “Derdimize derman olmaz, bu saatten sonra düzelmez. Battığı kadar batmış. Bence kalıcı çözüm seçim, millet şu an kan ağlıyor. Hiç kimse halinden memnun değil.”