Vatandaştan Meral Akşener’e: Yoksulluğun da dibine indik

Çankırı’da esnaf ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener’in nasıl geçindiğini sorduğu bir esnaf, “Çok zor ayakta duruyoruz” derken, 26 yaşında bir mağaza çalışanı “Ayrışmak yerine birleşse aslında insan her şey daha güzel olacak. Sürekli insanlar gelip şucu musun? Bucu musun? İşte şu partidensin, bu partidensin, çok sıkıntı. 26 yaşında görmediğimiz şey kalmadı. Yangını da gördük, darbeyi de gördük, yoksulluğun da dibine indik hala bir çıkamadık. Ne zaman çıkacağız onu da bilmiyorum” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Şabanözü, Eldivan ilçelerinin ardından Çankırı merkezde devam etti.

“İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

Beyaz eşya satan bir dükkanı ziyaret eden Akşener, ‘Burada bir düzelme var mı?’ diye sordu. Esnaf Akşener’e, “Şu anda insanlar mecburiyetten, aciliyetten almak zorunda kalıyor. Hani düğün yapacak, almak zorunda. Eskisi gibi ‘bu eskidi ben yenisini alayım’ durumu azaldı. Çünkü artık insanların alım gücü düştü” yanıtını verdi.

“ÇOK ZOR AYAKTA DURUYORUZ”

Bebek giyim mağazası esnafı da gün boyunca 4-5 satış yapabildiğini söyledi. Akşener, “Nasıl geçinecek burası?” diye sorunca esnaf, “Çok zor ayakta duruyoruz” dedi.

“26 YAŞINDA GÖRMEDİĞİMİZ ŞEY KALMADI”

Akşener, bir mağaza çalışanına aldığı ücretle geçinip geçinemediğini sordu. Nişanlı olduğunu belirten genç kız, pandemi nedeniyle babasının gelirinin olmadığını bu nedenle evi kendisinin geçindirdiğini söyledi.

Genç kız, “Ayrışmak yerine birleşse aslında insan her şey daha güzel olacak. Sürekli insanlar gelip şucu musun? Bucu musun? İşte şu partidensin, bu partidensin, çok sıkıntı. 26 yaşında görmediğimiz şey kalmadı. Yangını da gördük, darbeyi de gördük, yoksulluğun da dibine indik hala bir çıkamadık. Ne zaman çıkacağız onu da bilmiyorum” sözleriyle durumunu anlattı.

“NİYE KAPALI OLDUĞUMUZU HALA ANLAYAMADIK”

Başka bir beyaz eşya dükkanı işletmecisi ise yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

* Mayıs ayında biz 20 gün kapalıydık. Bize mal üreten firmalar açık, bize mal getiren lojistik firmaları açık market açık, bakkal açık, kasap açık bir biz kapalıydık niye kapalı olduğumuzu hala anlayamadık.

* Mobilya mağazaları 3-4 kişinin geldiği ama 500, 1000 metrekarede alanı olan yerlerdir. Mesela 10 metrekarelik yerlerde 100 kişi var birisinin verdiği ekmeği diğeri alıyor oralar açık ama biz kapalıydık. O süreçte çok büyük sıkıntı çektik zaten o süreci toparlamaya çalışıyoruz. Ödemelerimiz vardı ertelenmedi. Pandemi çok iyi yönetilmiyor.

“ŞU ANDA İKTİDARIN YAPTIĞI İCRAATLARDAN KESİNLİKLE MEMNUN DEĞİLİZ”

Çocuklarının 4 yıllık üniversite bitirdiğini ancak iş bulamadıklarını söyleyen bir vatandaş ise, “Şu anda iktidarın yaptığı icraatlardan kesinlikle memnun değiliz” dedi.

“SANAYİ YATIRIMLARININ İŞSİZLİĞE ÇARE OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Esnaf ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, sözlerine, “Arkadaşlar takip ettiniz, yoruldunuz hakkınızı helal edin çok teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Akşener, devamında şunları söyledi:

* Ben 20 Ocak 2020’den beri şehirleri geziyorum. Propaganda yapmıyorum sadece esnafın derdini dinliyorum. O derdi aldıktan sonra grup konuşmama koyuyorum. Böylece o esnaftan edindiğimiz bilgileri, talepleri iktidar partisine iletmiş oluyoruz. Bu konuda bir iletişim metodu geliştirdik.

* Özenenin esnaf, çiftçi, işsiz gençler olduğu. Genellikle Çankırı ve ilçelerindeki esnafımızın durumunun diğer şehirlere göre daha iyi olduğunu gördüm. Çok da memnun kaldım. Çankırı ve benim gittiğim ilçelerdeki sanayi yatırımlarının işsizliğe çare olduğunu gördüm.

* Demek ki sanayiye yönelik yatırımlar, tercihler istihdam yaratıyor. İstihdam gençlere iş olarak dönüyor gençlere iş olarak döndüğü zaman esnafın işi iyi gidiyor. Sizin konumuzdaki basın emekçilerinin maaşları artıyor. Böyle bir silsile bu.

* Bunun için buradan çıkardığım ders şudur, demek ki her şehrimize bizim sanayi yatırımlarını devlet veya özel teşvik etmemiz lazım, tercihte bulunmamız lazım.

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