Vatandaştan Nebati’ye tepki: Pembe gözlüğü bırak numaralı gözlükle bile göremiyoruz





Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki gün 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini paylaştı. Makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiklerini söyleyen Nebati, 2022 için oldukça olumlu bir tablo çizdi. Bakan Nebati, bir ay önce yaptığı açıklamada ise “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek” ifadelerini kullanmıştı. Nebati’nin kısa süre içinde 2022 ekonomik gerçekleşmeleri hakkında fikir değiştirmesi, “Seçim yaklaşıyor, pembe tablo çiziyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Biz de İstanbul Bakırköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçen yıl makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiklerini savundu, pembe tablo çizdi. Sizce Türkiye geçen yıl ekonomi açısında başarılı bir yıl mı geçirdi?” diye sorduk.

Hayat pahalılığının altında ezilen yurttaşlar ise Nebati’ye ve yaptığı açıklamalara tepkili… Nebati’nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan halk, Nebati’yi ve diğer iktidar yetkililerini pazara, çarşıya, marketlere davet etti.

SÖZCÜ’ye konuşan vatandaşlar, şunları söyledi:

“TRAJİKOMİK”

Hilal Halitoğlu: “Bence kötü bir yıldı. Çok üzgünüm, ülkenin para biriminin değersizleştirilmiş olması önüne geçilemeyen bir kaos. Nebati’nin çizdiği tablo gerçekten ‘pembe’ olmuş, yazık. Pembe bakmak istiyorsa buyursun devam etsin ama yazık, para yok. Para olmadığı için adım atılamıyor. Komik ötesi, aslında trajikomik, komik diyemeyiz…”

Hilal Halitoğlu

“100 YILIN EN KÖTÜ 10 YILI”

Ali Çimen: “Son 10 yıldır ülke, 100 yılın en kötü 10 yılını yaşamıştır. Televizyona çıktığı zaman Nebati’nin gülümsemesinden belli oluyor ülkenin ne halde olduğu. Boş hayallerle yaşıyoruz, kendileri de yaşıyor bizi de yaşatıyorlar… Ülke şu anda anlatılacak gibi değil, geçim zorluğu yaşıyoruz. ‘Geçim zorluğu yaşamıyorum’ diyen adam yalan konuşur. Kötü ve tek kişinin yönetimden dolayı bu haldeyiz. Pembe gözlüğü bırak numaralı gözlükle bile göremiyoruz, onlar boş hayal ile yaşıyorlar. İnsanlarda moral, sağlık hiçbir şey bırakmadılar”

“KENDİLERİNCE HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK”

Pakize Ekşi: “Geçen yıl hiç iyi bir yıl değildi, 54 yaşımdayım bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Bir ekmek 5 lira, bir simit 7,5 lira olursa ne yiyeceğiz? Berbat ötesi bir şeydi, hiç böyle bir durum görmedik. Nebati pazara çıksın, markete gitsin görsün. Kendilerince her şey güllük gülistanlık.”

“ESNAFIZ SİFTAHSIZ GEÇİRİYORUZ”

Zehra Gül: “Hiç böyle bir şey görmedik, esnafız bazen hiç siftahsız geçiriyoruz. Daha önce siftahsız dönem yaşamadık, 2-3 yıldır yaşadığımızı hiçbir zaman yaşamadık. Kendilerine göre ekonomi iyi bir de sokaktaki halka, esnafa sorsunlar, çöpten ekmek alıp yiyen insanlara sorsunlar. Kendileri yazıp yönetiyorlar, gerçeklerle bağdaşmıyor. Pazarın kalkmasını bekleyip, kalkınca da kalan kırıntıları toplayan insanlar görüyoruz.”

“PERİŞAN OLDUK”

Hüseyin Enül: “Battık, perişan olduk. Ben esnaftım dükkanımı kapattım. Börekçiydik, masraflarımızı çıkaramadık. İş verendim şimdi iş arıyorum, boştayım. Hep yalan, işin içinde esnaf olduğum için gerçekten yalan. Ne makro, ne o, ne bu… Her şey yalan. Hayat çok kötü, hep geri gidiyoruz. İnşallah kurtuluruz.”

Hüseyin Enül

“DÜZMECE, GERÇEKÇİ DEĞİL”

Osman Öztabak: “Kesinlikle ekonomik olarak başarılı bir yıl değildi. Nebati’nin çizdiği pembe tablo düzmece, gerçekçi değil. Yaşam şartlarını görüyorsunuz, kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası ben mutlu değilim. Ülkede bir para var ama zenginlerde var, fakirlerde yok.”

“NE BAŞARISI KARDEŞİM?”

Erdoğan Yaka: “Başarılı değil, ne başarısı kardeşim? Nebati’nin çizdiği tablonun tam tersi.”

“GEÇEN SENE KÖTÜYDÜ BU SENE DAHA DA BETER”

Semra Yıkılmazsoy: “Geçen sene kötüydü, bu sene daha da beter. Daha ilk ayından çok fark hissediyorum. Nebati gelsin benim maaşım ile geçinsin bakalım geçinebiliyor mu? Yerleri değiştirelim, ben onlara gideyim o da bizim eve gelsin. Bakalım nasıl geçinecek? Millet yarım kilo balık alamıyor evine, geçen sene 30 liradan yediğimiz balık şimdi 120 lira. Nebati bunu görmüyor mu? Millet kasaba gidemiyor, neden olduğunu herkes biliyor.”

Semra Yıkılmazsoy

“EKONOMİ İÇİN YETERLİ BİR İNSAN DEĞİL”

Neyzen Önal: “Başarılı bir yıl değildi. Nebati ekonomi için yeterli bir insan değil. Bazen saçmalıyor.”

“60 YILDIR GEÇEN SENEKİ KADAR KÖTÜ BİR DURUM GÖRMEDİM”

Adil Aşar: “Bence çok kötü bir yıldı, 60 yıldır geçen seneki kadar kötü bir durum görmedim. Benim gözlerim gülmüyor bilmiyorum artık… O kendini aynada başka türlü görüyor herhalde. Kiram 1.300 liradan 2.500 lira oldu, 10 liralık şey 20 lira oldu. Nasıl olacak?”