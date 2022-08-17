Vatandaştan Tarım Kredi indirimi yorumu: Fark eden hiçbir şey yok…

Tarım Kredi Kooperatifi’nin, kendi marketlerinde 30’u aşkın üründe indirim uygulanacağını duyurması dar gelirli vatandaşı beklenti içine sokmuştu ancak yurttaşlar umduğunu bulamadı. Çoğu vatandaş hiçbir indirim göremediklerini söylerken, bir kısmı da indirimin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatıyla, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30’un üzerinde ürüne indirim yapılacağını duyan vatandaşlar reyonlarda hayal kırıklığıyla karşılaştı.

İndirim nedeniyle dün ve bugün erken saatlerde marketlere giden vatandaşlar, fiyatların hafta sonu ile aynı olduğunu ve bir iki üründe cüzi oranlarda indirim yapıldığını söyledi.

İstanbul Kağıthane’de, market alışverişinden çıkan vatandaşlara mikrofon uzattık, “Fiyatları nasıl buldunuz?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“MARKET MARKET KIYAS YAPAR HALE GELDİK”

Hasan Yılmaz: “Diğer marketlerden daha pahalı… (İndirim bulamadınız mı?) Yok. Kuşbaşı etin 400 gramı 51.50 lira. A101 de 49 liraya satıyor. Salça orada 16.50 lira, burada 16.25 lira… 25 kuruş indirmiş. (Market market kıyas yapar hale mi geldik?) Aynen. (Bu durum zorluyor mu sizi?) Zor tabi canım Allah Allah… Ben bir anormallik gördüm.”

“FİYATLAR HEMEN HEMEN AYNI”

Serdal Eren: “Fiyatlarda çok değişen bir şey yok, hemen hemen aynı duruyor. (30’un üzerinde üründe indirim yapılacağı söylenmişti…) Valla birkaç üründe indirim var ama zamanla düşecek herhalde. (Yeterli değil miydi indirim? Beklediğinizi bulamadınız mı?) Aradığımı çok da bulamadım. (Diğer marketlerle kıyas yaptınız mı?) Şimdi onlara da bakacağım. (Hangisi en uygunsa oradan mı alacaksınız?) Aynen öyle yapacağız. Ekonomiyi düşünmek lazım. (Fiyatlar bütçeyi zorluyor mu?) Evet. Geçen seneyle bu sene arasında yüzde 150-200 fark var.”

“SEVDİĞİMİZ ÇAYIN BİLE İNDİRİMİNİ GÖREMİYORUZ”

İlham Bey: “Ürünlerde bu indirimi çok fazla göremiyoruz. Genel tüketim malzemelerinde indirim var ama o kadar da değil. (Beklentinizin altında mı kaldı?) Çok altında. Millet olarak sevdiğimiz çayın bile indirimini göremiyoruz. Yüzlerce ürün arasında 10-20 tane üründe indirim olması çok fazla bir rahatlık sağlamaz.”

“BÜTÜN MARKETLERİ NEDEN HESAP YAPARAK GEZİYORUZ?”

Fatma Barış: “(Diğer marketleri incelediniz mi buraya gelmeden önce?) Tabi ki. (Ortalama ne kadarlık bir fark var?) Çok değil ama biraz var. (Daha fazla indirim bekler miydiniz?) Bütün marketlerden bekliyorum, sadece burası değil. (Market alışverişleri bütçeyi zorluyor mu?) Zorlamaz mı? Sizinkini zorlamıyor mu? Zorluyor tabi ki… Bütün marketleri neden hesap yaparak geziyoruz? Zorladığı için geziyoruz.”

“BURASI DAHA PAHALI”

Pembe Yavuz: “Daha pahalı. (Buraya gelmeden diğer marketlerdeki fiyatları incelediniz mi?) Şimdi gidiyorum. (Orada da istediğiniz fiyatlar yoksa?) Yoksa yine pahalı alacağız mecbur…”

“İNDİRİM YAPILMIŞ AMA MALZEME YOK”

Cemal Çelik: “İndirim yapıldı da şimdi de içeride malzeme kalmamış. Bu hafta gelir mi acaba? Gelmez. (Aradığınızı bulamadınız mı?) Bulamadım. Bulamadık valla. (Ne bakmıştınız?) Şeker baktık, peynir baktık, yok.”

“ELİM BOŞ ÇIKTIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “(Ellerini göstererek) Bak boş çıktım. Gerçekten indirim yok. (İstediklerinizi alamadan mı çıktınız?) Alamadan çıktım. İnan ki indirimli günlerde öbür marketler daha iyi.”

“FARK EDEN HİÇBİR ŞEY YOK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Aynı fiyatlar, hiç fark eden bir şey yok ki. ‘İndirim, indirim’ de ne olacak? 1-2 lira indirim… Yine aynı, yüksek oluyor fiyatlar… Fark eden hiçbir şey yok. (Fiyatlar bütçeyi zorluyor mu?) Zorluyor tabi.”

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