Vatandaştan yolsuzluk, yasak ve yoksulluk tepkisi: Bu iktidar bizi yerin dibine soktu

“Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksullukla mücadele” diyerek iktidara gelen AKP yönetimindeki Türkiye’de son yıllarda yurttaşlar en çok yolsuzluktan, yasaklardan ve yoksulluktan dert yanıyor… “Adil bir düzen değil, böyle olmaz. Bir kişiye 10 pul, 10 kişiye bir pul” sözleriyle isyan eden vatandaşlar, “Mafya liderinin açıkladığı yolsuzluklara bir tane bile soruşturma açmıyorlar. Kendi yandaşlarının yaptıkları haksızlığı, hırsızlığı görmezden geliyorlar. Bu yönetim, başımızdakiler bizi yerin dibine soktu” diyerek yaşananlara tepkilerini dile getiriyor.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI

Vatandaşların özellikle son yıllarda yapılan yolsuzluklardan, uygulanan yasaklardan ve yaşanan yoksulluktan dert yanması; AKP’nin 21 yıl önce iktidara gelirken dile getirdiği “3Y ile mücadele”yi akıllara getiriyor.

Muhalefet bu sözleri hatırlatarak, “AKP 3Y ile geldi, 3Y’nin sahibi oldu” eleştirisinde bulunuyor.

Biz de İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattık, “‘Türkiye’de yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk son yıllarda azaldı’ diyebilir misiniz?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

EŞİT MUAMELE, ADALET YOK

Ender İlter: Son 4-5 senedir arttı. Şu anda herkese eşit muamele yok, adalet yok. Gelenin düzeltmesi lazım, gelen isterse düzeltir.

EVİM KİRA OLSAYDI DİLENEBİLİRDİM

Müzeyyen Sayılı: Asla. 3. Dünya Savaşı olduğunu düşünün, 3. Dünya Savaşı’ndan çıktığımızı varsayın. 2. Dünya Savaşı’ndan çıktığımızdan çok daha kötü çıkacağız. Çünkü topraklar kirlendi, su bitti yani her şey bitti. İnsanların kültür seviyesi yerlerde sürünüyor. Ben şu anda üniversite bitirmiş bir çocuğun, zamanımın meslek lisesi mezunu olarak görüyorum.

Üniversite bitirmiş çocukları bomboş görüyorum, genel kültürleri hiç yok. Ekonomi yerlerde, iyi ki çalışmışım, iyi ki emekli olmuşum. Bizim zamanımızda emekli olan ev alabiliyordu. Şu an ev kiram olsaydı sürünüyor olabilirdim, dilenebilirdim. Pazara 500 lira gidiyorum, aldığım hiçbir şey yok.

Güzin Kamçez: Maalesef çok arttı, yerlerde sürünüyoruz. Cebimiz delik cepken delik, para yok. Emekli, dul, yetim maaşım var geçiniyorum. İlacım raporlu yazdıramıyorum günü geçti. Doktor yok, sağlık ocakları boş. Nerede yazdıracağım diye kara kara düşünüyorum. Çok iyiydik berbat etti. Bu yönetim, başımızdakiler bizi yerin dibine soktu.

BU İKTİDAR DÜZELTEMEZ

Alpay Bey: Kesinlikle daha çok arttı. Biraz sıkıntılı bir süreç, düzelecek gibi de değil. Çünkü birçok şeyin değişmesi lazım. Bu iktidar kesinlikle düzeltemez. Bunun sebebi; eğitimsizlik, doyumsuzluk, başıboşluk.

HIRSIZLIĞI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Şevket Varol: Mafya liderinin açıkladığı yolsuzluklara bir tane bile soruşturma açmıyorlar. Kendi yandaşlarının yaptıkları haksızlığı, hırsızlığı görmezden geliyorlar. Ondan sonra siz de soruyorsunuz ki ‘Türkiye’de adaletsizlik azalıyor mu?’

BİR KİŞİYE 10 PUL, 10 KİŞİYE BİR PUL

Gazi Babayiğit: Çoğaldı. Zaten hep çoğalıyor, hiç azalmıyor ki. Ben beni bildim bileli yolsuzluk artıyor. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Anlamıyorum. Adil bir düzen değil, böyle olmaz. Bir kişiye 10 pul, 10 kişiye bir pul.

O ZAMAN DA BUNLAR VARDI AMA DUYULMUYORDU

Münir Bey: Bana göre azalmadı. Benim yaşım 74. Biz o günleri yaşadık gördük. O zaman da bunlar vardı ama o zaman ne televizyon vardı, ne sosyal medya vardı. Radyo bile olan evler zengin sayılıyordu, bunlar duyulmuyordu. Amerika’da da adalet yok hiçbir şey yok. Burada bir şey olduğu zaman kıyameti kopartıyorlar.

HER ŞEY ORTADA

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Her şey ortada. Ekonomi çok kötü, başka bir şey söylemek istemiyorum.

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