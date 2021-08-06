Ve Sedat Peker dönüyor





korona nedeniyle bir süredir sessiz kalan Sedat Peker yarın (cumartesi) twitter üzerinden geri geleceğini açıkladı. Bu kez twitlerin arasına bazı görseller ve ekran görüntüleri de koyacağı belli oluyor. Söylediğine göre herkes çok irkilecek ve öfkelenecek. Eğer bir aksilik olmazsa yarın Sedat Peker twitter paylaşımı yaptıktan sonra sıcağı sıcağına bir değerlendirme yaparız canlı yayında.

Bugünkü sohbetimde ayrıca Ziya Selçuk'un istifasını, orman yangınlarında son durumu, medyaya yönelik saldırıları ve iktidarın çaresizliğini örtbas etmek için oynadığı oyunları ele aldım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join ======================================

Beni Takip edebileceğiniz hesaplar:

➤https://twitter.com/can_atakli_

➤http://www.instagram.com/canatakli2013

➤https://www.facebook.com/AtakliCan Köşe yazıları:

➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atakli/ Youtube kanalına abone olmak için:

➤https://www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1