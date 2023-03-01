… VE SÖZCÜ TELEVİZYONU YAYINDA

Yılmaz Özdil bu akşam Korcan Karar ile Ana Haber’de

Gündemin yeni merkezi olacak SÖZCÜ Televizyonu’nun Ana Haber’i fark atacak. Yılmaz Özdil yorumlarıyla olay yaratacak.

Ekranlarda doğru, tarafsız, korkusuz, adaletli haberciliğin yeni adresi olacak Korcan Karar’la Ana Haber, bu akşam ilk kez SÖZCÜ Televizyonu‘nda izleyiciyle buluşacak.

Hafta içi her gün saat 19.00’da “Ana Haber”le ekrana gelecek…

Deneyimli televizyoncu Korcan Karar, Türkiye’nin en çok okunan yazarı, usta gazeteci Yılmaz Özdil ile birlikte olacak. Gündeme ilişkin konular masaya yatırılıp farklı yorumlarla değerlendirilecek.

Türkiye yeni güne SÖZCÜ’de uyanacak

SABAH haberlerinde vazgeçilmez yeni adres SÖZCÜ Televizyonu’nda Sabah Şerifleri olacak. Çağla Atlı ve Murat Muratoğlu’nun sunumuyla hafta içi her gün yayınlanacak programda güne ve gündeme dair her şey konuşulacak. Ekonomiden son dakika haberler, deprem bölgesinden canlı bağlantılar ve dünyadaki son gelişmeler değerlendirilecek.

Medya duayeninden ekranlara yeni soluk

BUGÜNE kadar hiç görülmeyen program türleri, hiç görülmeyen anlatım tarzlarıyla SÖZCÜ Televizyonu’nda izleyiciye sunulacak. Gazete ve televizyon yazı işlerinin tartışmasız en tecrübeli ismi, medya duayeni Mustafa Sağlamer, Sözcü Televizyonu’nda ‘Daha Dün Gibi’ diyecek.

Başkentin nabzı SÖZCÜ’de atacak

ÜLKE siyasetinin kalbi Ankara’nın gündemi, cumhuriyetin başkentine yakışan Ankara temsilcisi Umut Yertutan ile SÖZCÜ Televizyonu’nda ekranlara gelecek. Son dakika gelişmeler, kulislerde konuşulan en kritik konular, günde iki kez izleyiciyle buluşacak.

Ekonomide doğru bilgi

HER gün bambaşka gündemlerle değişen ekonomi politikalarında güvenli, doğru, şeffaf bilgiler Özlem Ermiş Beyhan’ın sunumuyla ‘Ekonomi Konuşuyoruz’da ekranlara gelecek. Yaşananları bilenlerle konuşacak Beyhan, insanlara güvenilir ekonomiyi anlatacak.

Türkiye’nin tarım ve gıda gündemi belirlenecek

YANLIŞ uygulanan politikalarla her geçen gün yok edilmeye çalışılan Türkiye’nin tarım ve gıda sektörüne dair her şey Merve Ekinci ve Ali Ekber Yıldırım’ın sunumuyla ekranlara gelecek ‘Söz Tarımda’da konuşulacak. İkili, SÖZCÜ Televizyonu’nda sorunları dile getirecek, çözüm önerilerini anlatacak, Türkiye’nin tarım ve gıda gündemini belirleyerek sektöre ışık tutacak.

Özlenen üslup

TUBA Emlek, Türk televizyonlarında özlenen üslup, kalite, fikir derinliği ve sakin gücü ekranlara taşıyacak. En sıcak, en hızlı ve en doğru bilgiler izleyicilere aktarılacak.

Alışkanlıklar yıkılacak

SÖZCÜ Televizyonu’nun gündem yaratacak programlarından biri de ‘Gelin Birlikte Bakalım’ olacak. İskender Baydar, keskin zekasıyla en özgün içeriklerden birine imza atarak alışkanlıkları yıkacak. Farklı tarzdaki sunumuyla izleyenleri ekrana kilitleyecek Baydar’ın programını sakın kaçırmayın.

Anadolu’nun genç ve yeni sesi ‘Memleket meselesi’ diyecek

Türkiye’nin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığı SÖZCÜ Televizyonu’nda anlatılacak. Yaşar Özer, Memleket Meselesi’nde Anadolu’nun gündemini değerlendirecek.

SÖZCÜ Televizyonu farklı formatları, yeni nesil yayıncılık felsefesiyle merkezine sadece İstanbul’u almayacak, tüm Türkiye’yi kucaklayacak. Yüreği Anadolu kadar güzel olan genç gazeteci Yaşar Özer, ‘Memleket Meselesi’nde ülkenin farklı coğrafyalarından haberleri ekranlara getirecek, ‘Bu memleket bizim’ diyecek.

Gençliğin sorunları ekranların yeni yüzü

YENİ nesil yayıncılık vizyonuyla Türk televizyonlarında ses getirecek SÖZCÜ Televizyonu’nun merakla beklenen programlarından biri de ‘Egehan’ olacak. Gençliğin sorunlarını, yaşadıkları zorluklarını, gelecekten beklentilerini gençlik birinci ağızdan anlatacak.

Dünyanın havası burada

DENİZ Demirhan, Türkiye ve dünyanın havasını SÖZCÜ Televizyonu’nda anlatacak. Karakteristikleri değişen iklimin etkilerini, yaşanan ve yaşanabilecek afetlere ait bilgileri ekranlara taşıyacak.