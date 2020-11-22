Vedat Bayram: İstanbul Park’ın mimarı bir Türk

Türkiye, tartışmalarla dolu tarihi bir Formula 1 yarışını geride bıraktı. Yarış dışında konuşulanlardan biri, altında Alman mimar Hermann Tilke’nin imzası olan İstanbul Park’tı. Motor sporlarının en iyi pistlerinden biri olarak gösterilen İstanbul Park’ın proje ve yapım aşamasında yer alan isimlerden biri olan dönemin İstanbul İl Spor Müdürü Vedat Bayram, emeği geçenlerin unutturulmak istendiğini, asıl mimarın da İsmet Köseoğlu olduğunu söyledi.

KRİZ VARDI, PİST YAPTIK

“2000 yılında 57. hükümet zamanında ekonomik kriz vardı. Biz de sporu yönetmek için göreve getirilen bürokratlardık. Devletin kasasında para yoksa birilerinden bulmalıydık. ‘100 Gönüllü 100 Tesis’ diye bir proje başlattık. İstanbul’daki iş adamları olumlu cevap verdiler. 2002’de Türkiye’de otomobil yarışları yapılabilecek bir pist yoktu. Spor Bakanı rahmetli Fikret Ünlü, Vali Erol Çakır ve şehrin il spor müdürü ben Vedat Bayram arayışlara girdik.”

PROJEYE DEVAM ETTİK

“Şu anki pistin yapıldığı arsa bulundu ama para yok. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım Bey ikna oldu. Arsayı 300 bin dolara vakıflardan kiraladı. Bernie Ecclestone ile ve anlaşmalar yapıldı. TOSFED Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, Coca Cola yöneticisi Muhtar Kent ve iş adamı Cem Hakko Bey de çalıştılar. O sırada 57. hükümet düştü, 1 ay sonra Vali Erol Çakır görevinden ayrıldı. Biz vazifemizi sürdürdük.”

VEDAT BAYRAM KİMDİR? 26 Kasım 1956’da Niğde’de doğdu. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında lisanslı boksörlük yaptı. 1986’da spor teşkilatına geçti ve Kadıköy Gençlik Spor Müdürü oldu. 1996’da İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanıp 8 yıl bu görevi sürdürdü. Çeşitli kurumlara danışmanlık, spor yazarlığı yaptı. 2011’de MHP MYK Üyesi oldu. 25. dönem milletvekilliği yaptı. Siyasete İYİ Parti’de devam ediyor.

TİLKE SADECE DANIŞMANDI

“Mehmet Yıldırım, Almanya’da 50 bin Euro’ya piste dökülmesi gereken asfaltın formülünü aldı. Hermann Tilke olduğu söyleniyor ama buranın mimarı İsmet Köseoğlu’dur. Yanlış anlamayı ortadan kaldıralım. Tilke, fahiş fiyatlar istedi. O sırada Bahreyn’de pist yapıyordu. Mehmet Bey, İsmet Köseoğlu ile daha makul fiyata anlaştı. Tilke sadece danışmanlık yaptı. Daha sonra Mart 2003’te yeni hükümet bizimle çalışmak istemedi.”

ASIL YAPANLAR ANILMIYOR

“Bu işin temelinden butona basılana kadar tüm emek Fikret Ünlü’ye, Erol Çakır’a, bana, Mehmet Yıldırım’a, Mümtaz Tahincioğlu’na, Cem Hakko’ya, Muhtar Kent’e ait. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da emekleri var. Butona basanlar siyasi görevleri nedeniyle prosedürü tamamladılar. Yapanlar artık anılmıyor, organizasyonlara çağrılmıyor. Unutturulmaya çalışılıyoruz. Mimarımız Türk, bilinmiyor. Bir teşekkür plaketi yazılsa ne olur?”