Vedat Muriç gol krallığı yarışında süperstarlarla kapışıyor!

İspanya La Liga’nın 23. haftasında Mallorca, Espanyol deplasmanına konuk oldu. Eski Barcelonalı yıldız Martin Braithwaite, Kırmızı-Siyahlılar’ı yıktı.

Ceza yayı üzerinden sol ayakla…

22. dakikada Espanyol, Braithwaite’ın golüyle 1-0 öne geçti. 41’de ise sahneye tanıdık bir isim çıktı: Vedat Muriç… Kosovalı golcü ceza yayı üzerinden sol ayağıyla şık bir gole imza attı ve takımlar soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.

Avrupa yarışında yara aldı

İkinci devrede de mücadele nefes kesti. İkinci 45 adeta golle başladı, 51’de Braithwaite bir kez daha Mallorca kalecisi Predrag Rajkovic’i avlamayı başardı ve skoru 2-1’e getirdi. Özellikle bu dakikanın ardından konuk ekip beraberlik golü için oyunu tamamen rakip sahaya yıksa da sonuç alamadı. Son düdükle birlikte Espanyol sahadan 2-1’lik zaferle ayrıldı ve puanını 27’ye yükseltti, Mallorca ise 31 puanda kaldı, Avrupa yarışında ağır yara aldı.

Lewandowski, Benzama ve Joselu

Mallorca’nın tek golünü kaydeden Vedat Muriç de bu sezon La Liga’daki 10, toplamda da 11. sayısını attı. Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rize ve Fenerbahçe formaları giyen 28 yaşındaki forvet La Liga’da gol krallığı yarışında 4. sıraya yükseldi. Krallık yarışında 15 golle zirvede bulunan Robert Lewandowski’yi, Karim Benzema ile Joselu (11) takip ediyor.

Mallorca da tecrübeli futbolcu için sosyal medya hesabından şık bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım: