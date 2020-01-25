Vedat Muriç’den yürek yakan açıklama!

Fenerbahçe’nin golcü ismi Vedat Muriç, Başakşehir karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından FBTV’nin canlı yayınına katıldı. Golcü futbolcu Başakşehir’e attığı golü Elazığ depreminde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi’ye hediye ettiğini açıkladı.

İşte Vedat Muriç’in yürek burkan açıklamaları…

“Elazığ’da, Malatya’da bulunan yaralılara acil şifalar diliyorum, vefat edenlerinde mekanları cennet olsun. Yayından önce de anlattım Miraç Can Dişçi beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, maalesef depremde hayatını kaybetmiş. Açıkçası çok derinden etkilendim. Bu galibiyeti ve attığım golü depremde vefat eden Miraç Can Dişçi’ye armağan ediyorum.

Çok üzücü bir olay Allah düşmanımızın başına vermesin. Biz büyük bir ülkeyiz inşallah çabuk toparlayacağız. Ölümün yaşlısı genci yok ama bir de çocuk olması, çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor.”

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Elazığ’da dün yaşanan 6,8 şiddetinde deprem sonrası 12 yaşındaki Miraç Dişli 12 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmış, ancak hastanede hayatını kaybetmişti.

Arama-kurtarma ekipleri, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin’de yıkılan Mavi Göl Apartmanı’nın enkazının altındaki baba Meriç Dişli, anne Pınar Dişli ve Miraç’a ulaşmıştı.

Annesinden sekiz dakika sonra enkaz altından sağ çıkarılan Miraç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.