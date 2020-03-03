Vedat Muriqi, Ersun Yanal’ın ayrılığını yorumladı: ‘Bunlar futbolda var’

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’la bir araya geldi. 21 Nisan’daki rövanş öncesi Fenerbahçe’nin umutlarını korumasını sağlayan golü 82. dakikada kaydeden Vedat Muriqi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal’ın ayrılığı hakkında konuşan Muriqi, “Futbolda bunlar var. Üzülsek de bazıları sevinse de, özellikle ülkemizde birçok şeyin, hocalarımızın da elinde olmayan sebeplerden dolayı fatura ilk olarak onlara kesiliyor. Sadece Ersun hoca için demiyorum bunu” dedi.

Performansını da değerlendiren Muriqi, “Performansımın düştüğüne katılmıyorum. Çünkü takıma katkı sağlıyorum. Her maç aynı koşuyorum, defansa yardım ediyorum ve böyle bir forvete ‘Performansı düştü’ nasıl denir bilmiyorum. Kendimi övmüyorum, sadece gol atamadım. İnşallah gollerime devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal`dan veda konuşması: `Ali Koç`a karşı yapılan bir düzen` Fenerbahçe`deki görevi son bulan teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında takımın başında son kez maça çıktı. Türkiye Kupası`nda oynanan maçın ardından konuşan Yanal, veda konuşması yaptı. İlgili Haberi Oku