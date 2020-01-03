Vedat Muriqi’in fiyatı belli oldu

Takıma takviye için sıcak paraya ihtiyacı olan Fenerbahçe oyuncu satışıyla kaynak yaratmayı planlarken ayrılması muhtemel isimlerden biri Vedat Muriqi… Ancak sarı-lacivertliler, takımın en önemli gol silahı olan Kosovalı forveti çok iyi bir teklif gelmedikçe bırakmak istemiyor.

25 yaşındaki golcünün son talibi Tottenham oldu. İngiliz ekibinin menajerler aracılığıyla 8 milyon Euro önerdiği belirtildi.

Bu teklifi geri çeviren sarı-lacivertli yönetimin, Muriqi’in fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak maddi sıkıntı nedeniyle 15 milyon Euro’yu reddetmeyeceği belirtiliyor. Tottenham’ın yanı sıra bir başka Premier Lig ekibi Burnley’nin de istediği Muriqi, bazı İtalyan takımları tarafından da izleniyor.