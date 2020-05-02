Vefa İletişim Merkezlerine bugüne kadar 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı

ANKARA (AA) – İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bugüne kadar Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştığını, bunların 4 milyon 284 bin 529'unun karşılandığını bildirdi.

Çataklı, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere bakanlıklar, valilikler, kamu kurum ve kuruluşlarınca birçok tedbirin alındığını ve bu tedbirlerin uygulanmaya devam edildiğini ifade etti.

Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığının önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 22 Mart 2020'de yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Çataklı, bu vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için valilik ve kaymakamlıklar başkanlığında il-ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın oluşturulduğunu, vatandaşlara 7/24 hizmet verildiğini kaydetti.

Çataklı, halihazırda Vefa gruplarında 119 bin 216 kişinin görev yaptığını, bu gruplarda din görevlisi, öğretmen, okul müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı, polis, jandarma, bekçi, muhtar ve diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 108 bin 673 kamu personelinin bulunduğunu, bunun yanı sıra 1204'ü motosiklet ekibi, 3 bin 612'si Kızılay, 5 bin 727'si diğer sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere 10 bin 543 gönüllünün yer aldığını ifade etti.

– Vefa İletişim Merkezlerine yapılan talepler

Kısıtlama kararı kapsamındaki vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralı hatlar üzerinden temel ihtiyaç malzemelerini bildirmeleriyle Vefa Sosyal Destek Gruplarınca ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugüne kadar Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaşmıştır. 112 üzerinden 1 milyon 843 bin 436, 155 üzerinden 665 bin 494, 156 üzerinden 291 bin 502, diğer numaralar üzerinden ise 1 milyon 852 bin 395 talep gelmiştir. Söz konusu taleplerin 4 milyon 284 bin 529'u yani yüzde 92'si karşılanmıştır. İlk hafta bazı belediyelerimizin Vefa sisteminden ayrı olarak yardım dağıtımı talebinden kaynaklı bazı sorunlar yaşanmıştır ancak daha sonra Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalar neticesinde tüm belediyelerimiz Vefa Sosyal Destek Gruplarına dahil olmuştur. Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, 1 Mayıs 2020 itibarıyla 1389 belediyenin 1119'u yani yüzde 80,56'sı araç, personel, gıda, temizlik ve diğer konularda yardımda bulunmuştur.

Yaşadığımız bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 7/24 var güçleri ile çalışan, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar onların tüm ihtiyaçlarını gideren, yeri geldiğinde tarla süren, polisimizden jandarmamıza, öğretmenimizden gönüllümüze kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan her bir arkadaşımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun."