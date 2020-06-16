Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir'e mektup:

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, 2010-2011 sezonuyla ilgili kendisine gönderdiği açıklamaya mektupla yanıt verdi.

Küçük, kulübün internet sitesinde de yer alan mektubunda, Özdemir'in ifadelerine açıklık getirmek üzere 8 Haziran'da kendisine gönderdiği yanıtın Fenerbahçe camiasını tatmin etmediğini vurgulayarak, "2010-2011'in şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu TFF'nin önceki başkanı Sayın Yıldırım Demirören zamanında Türkiye Futbol Federasyonunca tescil edilmiş ayrıca UEFA ve CAS'ta da yapılan tüm haksız iddialar reddedilerek o makamlarca da tespit edilmiştir. Türk Mahkemelerinde uzun süren yargılamalarda hakkımızdaki kumpası kuranların emelleri ve oyunları bozulmuş ve yargı Fenerbahçe başkanı ve yöneticilerini beraat ettirmiştir. 2010-2011'in şampiyonu bellidir. Gerisi boş laflardır. Sizin de başkan vekili sıfatıyla görev yaptığınız dönemin, yani 2010-2011'in şampiyonu Fenerbahçe’dir. Sizin açık şekilde bu hakikati ifade etmeniz bekleniyor. Bu zaten malumun ilanı olur." ifadelerini kullandı.

"Her şeye rağmen, benim çağrım sonrasında bir açıklama yapmış olsaydınız, var olan tepki ve infiali bir nebze hafifletecekti. Ancak bu durumda Fenerbahçe Yönetim Kurulu sizinle ilgili disiplin soruşturması başlatırsa söylenecek fazla bir şey olmaz." diyen Küçük, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, aramızda kolayca çözebileceğimiz bir konuya ilişkin Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy’u PFDK’ya sevk ettiğinizi üzülerek öğrendiğimi ifade etmek isterim.Tüm bunlar düşünüldüğünde, içinde bulunduğumuz bu durumu düzeltmek adına, sizleri Fenerbahçe Kulübünün en yetkili organı olan genel kurulumuz tarafından seçilmiş Başkanımız Sayın Ali Koç’un, tarafınıza yönelttiği sorunun yanıtını kamuoyuna net bir şekilde vermenizi ve tüm tartışmaları sona erdirmenizi öneriyorum. Benim dilek, temenni ve tavsiyem bu ihtilafı sonlandırmak sizin net açıklamanızla mümkün olacaktır. Lütfen malumu ilan ediniz."