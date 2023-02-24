Vefa Salman’ın yargılanmasına devam edildi

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli İ.H.K, T.B. ve M.S. ile taziye evini yapan firmanın yetkilisi F.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Salman ise duruşmaya gelmedi.

“Resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen F.Ç.’nin ayrı olan dosyasının birleştirilmesiyle davada sanık sayısı 6’ya yükseldi.

Dosya kapsamında 2 tanığın ifadesine başvuran mahkeme heyeti, önceki celsede istenilen raporlarla ilgili gelişmeleri aktardı.

Taraf avukatlarına da söz veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANEMDEN

Davanın iddianamesinde, 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç’ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart’ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak’ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2’şer yıla, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan 3 yıldan 8’er yıl, taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç’nin ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

“Denetim görevini ihmal”, “irtikaba göz yumma” ve “zimmet” suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması süren Belediye Başkanı Salman, 27 Şubat 2020’de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. (AA)