Vefasızlık

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mehmet Nazım Bey, 1921’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde vuruldu. Ağır yaralı halde Kütahya Çöğürler Tren İstasyonu’na ulaştırılmak istenirken son nefesini burada verdi. Bundan 100 yıl önce şehit düşen Miralay Mehmet Nazım Bey unutulmadı. Geçtiğimiz aylarda Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ile tarih araştırmacıları Çöğürler Tren İstasyonu’nun adının “Şehit Miralay Nazım Bey” olarak değiştirilmesi talebiyle TCDD’ye başvurdu.

‘BİR KEZ DAHA ÖLDÜRDÜK’

TCDD, tren istasyonunun adının değiştirilmesi talebini reddetti. TCDD’ye verilen dilekçede imzası olan ve Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı bölgeyle ilgili çalışmalar yapan Fuat Serdar Aydın, “Mehmet Nazım Bey, Kurtuluş Savaşı’nın en yüksek rütbeli komutanlarından biri. 35 yaşında, ömrünü milletine adamış, Çöğürler İstasyonu’nda şehit oldu. Biz onu bugün bir kez daha öldürdük. Yetkililere telefonla ulaştım. İsmin uzun olduğunu ve seyrüsefer sıkıntıları çıkacağını öne sürdüler. Şehidimizin anısı şehit olduğu yerde yaşamalı” dedi.

‘HODRİ MEYDAN’ DEDİLER

Talebin kabul edilmesi için imza kampanyası da başlatıldı. Aydın, “Eğer vefa borcumuzu biraz olsun ödemek istiyorsak kampanyaya destek vermemiz şart” çağrısı yaptı. Dr. Selim Erdoğan ise “Olduk olmadık her yerin ismini bir gecede, kimseye sormadan değiştiren devlet kurumları, bir vatan kahramanının ismini neden sakıncalı görür? Çöğürler İstasyonu bundan böyle bizim için Şehit Miralay Nazım Bey. İnatlaşacak mıyız? Hodri meydan!” ifadesini kullandı. (SÖZCÜ)

Çanakkale, Bulgaristan ve Makedonya’daki muharebelere katılan Mehmet Nazım Bey, İstanbul’un işgal edilmesinin ardından Milli Mücadele saflarında yer aldı. Yarbay rütbesiyle görev yaptığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde yaralandı. Tedavisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bizzat ilgilendi. İsmet Paşa hastanede ziyaretine gitti. Tedavinin ardından cepheye dönen Nazım Bey, 1921 yılında Kütahya’da vuruldu. Ağır yaralı halde Çöğürler Tren İstasyonu’na ulaştırılmak istenen komutan, 15 Temmuz 1921 günü son nefesini burada verdi. Mehmet Nazım Bey’e, şehit olduktan bir gün sonra TBMM tarafından miralay rütbesi verildi.