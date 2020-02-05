Vehbi Haluk Bulgurlu: ‘Trakya’da Fenerbahçe’yi ağırladığımız için onurluyuz’

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor’da Teknik Sorumlu Vehbi Haluk Bulgurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bulgurlu, “Kırklarelispor olarak Fenerbahçe’yi ağırlamaktan onur duyduk. Böylesine büyük bir camiayla rakip olmak, Kırklareli ve Trakya için onur verici. Ağır hava şartlarında oynanan zor bir maç oldu. İki takım futbolcularını da, bu hava şartlarında centilmence oynadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

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Takımın durumundan da söz eden Bulgurlu, “Kırklarelispor olarak ligde de zor günler yaşıyoruz. Hacettepe’yi zorlu bir maçta yendik. Fenerbahçe bizden daha çok dinlendi ve kadromuz kısıtlı. Aynı kadroyla hem kupa hem lig maçlarını oynuyoruz. 45. dakikaya kadar iyi bir direnç gösterdik. 45’te yenilen gol direncimizi kırdı. Fenerbahçe bizden daha kaliteli bir takım ama bu gol direncimizi yok etti. Büyük taraftarımız bizi izlerken gol de atmak isterdik ama olmadı. Fenerbahçe kalitesiyle ağırlığını koydu ve 2 gol daha attı. Kendilerini tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Biz de maçlarımızı kazanarak daha üstlere çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’yle deplasmanda oynamalarının zor olacağını da söyleyen Bulgurlu, “Ayrıca bu hafta bir Trabzon deplasmanımız var. Şu anda İstanbul’da şunu yaparız, bunu yaparız diyemeyiz. Takımımızın ilk 8’e girmesi de bizim için önemli bir başarı. İkinci maçta daha genç oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.