Vekil Meclis’ten seslendi: Cennete kanalizasyon boşaltılıyor

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli’nin Çivril ilçesindeki Işıklı gölünün acilen koruma altına alınması gerektiğini belirtti. Üzerindeki nilüfer çiçekleri, sazlık ve yosunluk sığ yüzeyi, ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş türü ile Gizli Cennet olarak adlandırılan göl suyunun çekildiğini, göl yüzeyinin dörtte bire kadar düştüğünü belirten Öztürk konuyu TBMM kürsüsünde dile getirdi.

GÖL YETERİNCE BESLENMİYOR

Bölgede kuraklığın etkisinin yanı sıra su kullanımı konusundaki öngörüsüzlüğün gölün yok olmasına neden olacağından endişe duyduğunu söyleyen Öztürk, “AKP iktidarında gölü besleyen su yolları üzerine küçüklü büyüklü bir çok gölet yapıldı. Bu kaynakların taşıdığı suyun gölü girdisi yok denecek kadar az.

Üstelik göl suyu aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılıyor. Kaynaklardan yeterince beslenmediği için tarımsal sulamada su doğru yönetilmediği için su miktarı azalıyor. Göl yüzölçümü giderek düşüyor” dedi. Bölge sakinleri ise göl yüzeyinin yaklaşık iki kilometre çekildiğini ifade etti.

KANALİZASYON BIRAKIYORLAR

Konuşmasında Işıklı gölüne kanalizasyon ve sanayi atıkları bırakıldığını söyleyen Öztürk, “Su Çıkan ve Küfi Çayı üzerinde bulunan baraj ve göletlerden gölümüze yeterli su gidişi sağlanmalıdır. Göle dökülen su kaynaklarının getirdiği tortuların göl kenarına girmeden çökertilmesi sağlanmalıdır. Göle dökülen sanayi ve kanalizasyon atıklarının önlenmesi sağlanmalıdır.

Baraj gövdesi ıslah edilip dip çamuru temizleme çalışmaları başlatılmalıdır. Vahşi salma sulama terk edilip damlama sulama yöntemine geçişte çiftçimize kolaylık sağlanması, gerekirse tarımsal teknolojiye geçmeleri için geri ödemesiz, karşılıksız hibe verilmelidir. Bunlar aslında bilinen önlemler ve dünyada örnekleri mevcut. Yeni bir şey keşfetmeyeceğiz, sadece bu önlemleri uygulayabilecek bir siyasi iradeyi hep birlikte ortaya koymamız gerekir” ifadelerini kullandı.

65 YIL SONRA TURİZMİ KEŞFETTİLER

Bölgedeki bir bataklık üzerine kurulan Işıklı baraj gölünün büyük bölümünün sığ oluşu nilüfer çiçekleri için eşsiz bir ortam oluşturuyor. Yapımından 65 yıl sonra turizm potansiyeli keşfedilen Gizli Cennet’e son üç yılda yüzlerce turist geldi. Beydilli köyünde bir kooperatif kuruldu. Balıkçı teknelerini gezi teknesine çeviren köylüler bir saatlik turlarla ilçe ekonomisine önemli girdi sağlıyor. Turizmin yapılamadığı dönemlerde ise balıkçılık bölge köyleri için önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Sazan ve turna balıklarının yanı sıra kerevetin de yaşadığı Işıklı gölü göçmen kuşların da duraklarından birisi.

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