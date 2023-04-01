Vekilden yol tepkisi: Nurdağı ölüm yoluna bir çivi dahi çakmadılar

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Nurdağı yolu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Milletvekili olduğum ilk günden bu yana, yani 5 yıldır dilimde tüy bitti. ‘Bu yolu yapın, bir an önce yapın, çok fazla kaza oluyor, çok fazla can yitirdik’ dedim. Dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın makamına giderek bizzat ricada bulundum. Yazılı soru önergeleri verdim, Meclis’te defalarca bu yol ile ilgili konuşma yaparak, yetkilileri göreve çağırdım. Defalarca yazılı açıklama yaptım.

* Sonuç olarak 1 Eylül 2022 tarihinde, benim de katıldığım bir temel atma töreni gerçekleşti. Umutlandık, sonunda yol yapılacak diye sevindik. Ama nafile. Neredeyse temel atma töreninin üzerinden 1 yıl geçti. Yol yapımı için en ufak bir girişimde bulunulmadı. Nurdağı ölüm yolu öylece duruyor ve ölümlü, ağır yaralanmalı kazalar devam ediyor.

* Büyük deprem felaketinden en çok etkilenen ilçelerimizden birisi Nurdağı. En azından böyle bir zamanda, ilçemiz bu kadar can ve mal kaybına uğramışken hassasiyet gösterilip bu yolu yapabilirlerdi.

* Sadece temel atma törenleriyle vatandaşlarımızın gözünü boyamaya çalışan bu iktidara 14 Mayıs’ta vatandaşlarımız gereken cevabı verecek. O yol bugüne kadar yapılmadıysa ve o yolda bu kadar ölümlü ve yaralanmalı kaza olduysa ve olmaya devam ediyorsa; bunun sorumlusu AKP zihniyetidir. Vatandaşlarımızı sadece vaatlerle kandırmaya çalışan, yol yapımı için en ufak bir teşebbüste bulunmayan AKP iktidarı, Nurdağı ölüm yolunda yitirdiğimiz tüm canların sorumlusudur. Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarında yapacağımız ilk işlerden birisi olarak Nurdağı ölüm yolunu duble yol yapacağız. Bu yol yapılana kadar mücadeleye devam edeceğim.