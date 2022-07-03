Vekiller hacca gitti, Meclis tatile girdi

Maaşları 40 bin liradan 56 bin liraya yükselen milletvekilleri, zammı alır almaz tatile koştu. AKP’li milletvekillerinin hacca gitmesi üzerine, Meclis bir hafta erken kapandı.

Veli TOPRAK

TBMM, milletvekillerinin hacca gitmesi üzerine bir hafta erken kapandı. Maaşları 40 bin liradan 56 bin liraya yükselen milletvekilleri, tatile çıktı. AKP MKYK’da “7 Temmuz’a kadar gündemdeki teklifleri görüşüp tatile girelim” görüşü benimsendi. Ancak bu yıl hacca giden AKP’li vekil sayısı çok olunca Meclis de erken kapandı. Meclis olağanüstü toplantıya çağırılmazsa, 1 Ekim’e kadar çalışmayacak.

EKİMDE GÜNDEM YOĞUN

İki hafta önce yapılan AKP MKYK toplantısında TBMM‘nin tatile gireceği tarih görüşüldü. Bayram öncesi 7 Temmuz 2022 tarihinde tatile çıkılması görüşü benimsendi. Ancak beklenmeyen bir durum yaşandı. Geçen sene pandemi nedeniyle hacca gidemeyen ve 2023 seçimleri öncesinde milletvekili olarak son kez hac farzını yerine getirmek isteyen onlarca AKP’li vekil, Suudi Arabistan’a gitti. Bazı düzenlemelerin muhalefetle uzlaşı gerektirmesi, ayrıca bazı teklif görüşmelerinde yeterli çoğunluğu bulamayacağı endişesi yaşayan AKP, Meclis tatilini öne çekti. Aralarında ‘sansür yasası’ olarak bilinen Sosyal Medya düzenlemesinin de olduğu birçok kanun teklifi görüşmeleri ekim ayına bırakıldı.