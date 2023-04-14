Vekillik kovalıyordu, 72 kişiye mezar olan hastane nedeniyle aranıyor

İSMAİL SAYMAZ

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) milletvekili adaylığı için başvuran ve listede yer verilmeyen eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının depremde 72 kişiye mezar olmasına ilişkin soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası olarak hizmet veren bina çöktü.

Yedisi hemşire olmak üzere en az 72 kişi can verdi.

ÖDENEK YOK DİYE

Depremden sonra, 2012’de bu binanın depreme karşı dayanıksız olduğu ve güçlendirilmesi gerektiği yönünde proje hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak Sağlık Bakanlığı, bir inşaat teknikerinin raporuna bakarak, projeye onay vermedi. Valilikteki mühendisler ve Mustafa Kemal Üniversitesi’nde görevli profesörlerin olur verdiği proje teknikerin yorumuyla reddedildi.

Özel İdare ile Sağlık Bakanlığı 2012-2018 yıllarında çok kez yazıştı.

2018’de Türkiye Bina Yönetmeliği değişti.

Bütün çalışmalar suya düştü.

Eylül 2021’de Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğüne, Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı’na başvurarak, ‘deprem dayanıklılık tespiti ve güçlendirme projesi’ için ödenek istedi. Bu kez de ödenek verilmedi.

BAŞHEKİM: BEŞ KEZ YAZI YAZDIM

Eylül 2021-Ekim 2022 arasında başhekimlik yapan Prof. Yunus Doğramacı, ek bina depreme dayanıksız olduğu ve yeni bina yapılması için beş kez dilekçe yazdığını açıkladı. Hatta Doğramacı, eski İl Sağlık Müdürü Hambolat’ın “Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur” dediğini kaydetti. Doğramacı, ısrarları üzerine Hambolat’ın bakanlığa bildirdiğini ancak ödenek ayrılmadığını ifade etti.

Doğramacı’nın açıklamaları üzerine, hemşire olan eşini hastanede kaybeden Birlik Sağlık Sen Hatay Temsilcisi Abdullah Gül, suç duyurusunda bulundu.

ADAY ADAYI OLMUŞTU

Yakasını kurtarmak amacıyla milletvekili adayı olmak için AKP’ye başvuran Hambolat’a, bu gelişmeler sonrasında listelerde yer verilmedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hambolat, Doğramacı ve Nihat Kılıçlar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Avukat Mehmet Şükrü Yılmaz, binanın depreme dayanıksız olduğu yönündeki rapora rağmen “Esnaf mağdur olacak” diye yıkılmadığını hatırlatarak, şüphelilerin tutuklanması gerektiğini söylüyor.

Eşini kaybeden hemşire Abdullah Gül üç ayrı başhekimin binayla ilgili yazışmaları olduğunu belirterek, “Resmen türkü çağıra çağıra insanları öldürdüler. Sırf siyasilerin yakınları için… Hastanenin kapatılmasından rahatsız olacağı söylenen esnaflar da AKP’lilerin eczaneleri.”

PARTİLİ ECZANELER

Yıkılan hastane binasının karşısındaki eczanelerden birisi AKP’nin Hatay’da birinci sıra milletvekili adayı Adem Yeşildağ’ın kardeşine, Sayın Eczanesi eski AKP Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın ağabeyine, Öz Eczanesi de AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoyçelik’in kız kardeşine ait. Genco ve Hatay Hayat eczanelerinin sahipleri de AKP olarak tanınıyor.