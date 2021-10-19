Veli Ağbaba açtı ağzını yumdu gözünü.. Çok sert TÜGVA tepkisi! ”Açığa çıkan pisliktir!’





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜGVA meselesi Türkiye’deki herkesin gördüğü, açığa çıkan bir pisliktir. Maalesef TÜGVA geçmişte olduğu gibi paralel yapının bir benzeridir. Türkiye halen akıllanmış değil. Şimdi FETÖ gitti, metö geliyor, FETÖ gitti İsmailağa geliyor, FETÖ gitti TÜGVA geliyor" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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