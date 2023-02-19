Veli Ağbaba: Ağır hasar raporu verilen binaların az hasarlıya çevrildiği iddiaları var

Veli Ağbaba, deprem bölgesi Malatya’da çadırda kalan depremzedelerin sorunlarını dinledi. Kentte bir konteyner kent kurmak için alan araştırdıklarını söyleyen Ağbaba, hasar tespitlerinin devam ettiğini kaydederek şöyle konuştu:

“BURADAKİ İNSANLARIN HAYATI RİSKE ATILIYOR, BU BİR VEBALDİR”

*Hasar tespitleriyle ilgili şikayetler var. Dışarıdan gelen mühendisler, binayla ilgili durumu ‘ağır hasarlı’ olarak bilgisayara giriyorlar. Sonra ağır hasarlı olan binaların az hasarlıya çevrildiği iddiaları ve şikayetleri var.

*2020 depreminde de aynı şey oldu. Az hasarlı olan binaların birçoğu yıkıldı. Buradaki insanların hayatı riske atılıyor, bu bir vebaldir. Çok şikayet geliyor.

*Ağır hasarlı binaların az hasarlıya çevrilerek, hak sahibi olmaları engellenerek ev sahibi olmalarının önüne geçiliyor. Konuyu takip edeceğiz. Böyle bir konu varsa Malatya’yı ayağa kaldırırız. Konuyu takip edeceğim.

“VİCDANLI OLUN”

Depremde evleri hasar gören vatandaşların eşyalarını taşımak için nakliye şirketleriyle anlaştıklarını ifade eden Ağbaba, “İnsanları vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Depremden fırsat yaratmak vicdansızlıktır. Valiliğin de takip etmesi lazım. Nakliye fiyatlarının arttığı ifade ediliyor. İl dışından gelen firmaların fiyatları yükselttiği iddiaları var. Bu konu ciddi bir şekilde takip edilmelidir” diye konuştu. (ANKA)