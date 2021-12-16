CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Veli Ağbaba AKP'lilere "Bunlarda ahlak yok! Bunlarda utanma yok!" deyince tartışma çıktı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #tbmm #chp #akp #tartışma #meclistartışma #haber #siyaset #politika #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Veli Ağbaba AKP’lilere “Bunlarda ahlak yok! Utanma yok” dedi! Meclis’te tartışma çıktı!