Veli Ağbaba AKP’lilerle dalga geçti! Meclis’te tartışma çıktı!





CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünde asgari ücreti hesabı yaparak AKP'yi eleştirdi. Ağbaba, asgari ücret görüşmeleri sırasında AKP'li vekillerin asgari ücret ile ilgili 4 farklı açıklamayı aynı şekilde savunduğunu söyledi. AKP'li vekillerin 4 farklı asgari ücret açıklaması yaptığını ve 4 farklı asgari ücret hesabını da aynı şekilde savunduğunu söyleyen Ağbaba, "Ya bu kadar kumpas bu kadar çark olur mu?" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #chp #tbmm #asgariücret #meclisgenelkurulu #akp #polemik #meclistartışma #yurttaştv