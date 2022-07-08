Veli Ağbaba: Emekliye bayram sofrası hayal oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en düşük emekli aylıklarına yapılan ara zamma rağmen emeklilerin alım gücünde yükseliş değil düşüş olduğuna dikkat çekti. Ağbaba, “Emekliler bayramda değil torunlarına harçlık vermeyi artık ağız tadıyla bayram sofrası dahi kurmayı unuttular” dedi.

Sibel GÜLERSÖYLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emekli aylıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, emeklilerin alım gücünün düştüğünü vurguladı, çözüm önerileri sundu. Ağbaba, “Sene başında bin 500 TL en düşük emekli aylığı 2 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük emekli aylığı bu yılın ilk 6 ayı dolmadan yüzde 40 artışla 3 bin 500 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli aylıkları son 6 ayda iki kez yükseltilmesine rağmen alım gücü olarak bir önceki emekli aylığı 2 bin 500 TL’nin altında kaldı. Haziran ayı itibariyle resmi enflasyon yüzde 78’e gıda enflasyonu ise yüzde 93,9’a yükselirken, en düşük emekli aylığı emeklinin sofrasındaki kaybolan ürünleri geri getirmediği gibi aksine alım gücü olarak bin 500 TL en düşük emekli aylığının gerisinde kaldı. Emekliler bayramda değil torunlarına harçlık vermeyi artık ağız tadıyla bayram sofrası dahi kurmayı unuttular” dedi.

“EMEKLİLER BAYRAMI SEVİNÇLE DEĞİL AÇLIKLA KARŞILAYACAK”

“En düşük emekli aylığında 1000 TL’lik artış olmasına rağmen emeklinin sofrasındaki temel besin maddelerinde alım gücünde artış değil aksine azalış meydana geldi” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Emekliler, 3 bin 500 TL ile bu bayramda bayram sofrası kurmak isterse 2 bin 500 TL en düşük emekli aylığı ile kıyaslandığında sadece ekmekteki kaybı 175 adet oldu. Yine en düşük emekli aylığının ocak ayına göre kaybı tavuk etinde 14 kg, ette ise 8 kg oldu. Emekliler artık sebze ve sebze ürünlerini de tane ile alır oldu. Yıl başındaki en düşük 2 bin 500 TL emekli aylığı ile karşılaştırıldığında 3 bin 500 TL en düşük emekli aylığının kuru soğan karşısındaki kaybı 502 kg, patates karşısındaki kaybı 221 kg, domateste 31 kg ve biberdeki kaybı ise 12 kg oldu.Türkiye’de 8 milyon emekli ve dul yetimin asgari ücretin altında aylık aldığını düşündüğümüzde, emekliler hayatlarının geri kalan bölümünde bayramları sevinçle değil ne yazık ki açlıkla karşılayacak.”