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30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineVeli Ağbaba Erdoğan'a ağzına geleni söyledi! ""Türkiye'nin en iyi Jinekoloğu!"

Veli Ağbaba Erdoğan’a ağzına geleni söyledi! “”Türkiye’nin en iyi Jinekoloğu!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Veli Ağbaba Erdoğan’a ağzına geleni söyledi! “”Türkiye’nin en iyi Jinekoloğu!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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