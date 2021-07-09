CHP Esnaf Masası Heyeti, Niğde'de toplantı. toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan î çok sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan 'ın Kılıçdaroğlu'na "tarifeli uçak" yanıtına değinen Ağbaba, dünyadaki diğer liderleri örnek göstererek Erdoğan'ı eleştirdi. Ağbaba ayrıca Sedat Peker videolarına da değinerek Süleyman Soylu 'ya yüklendi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #erdoğan #tarifeliuçak #sedatpeker #kemalkılıçdaroğlu #süleymansoylu #chpesnafmasası #chpekonomimasası #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberler #haber #anahaber #sondakika
Anasayfa Alaturka Online Veli Ağbaba Erdoğan’ı Merkel ile vurdu! Çok sert “Tarifeli uçak” yanıtı!