Veli Ağbaba Erdoğan’ın Çay Simit Hesabını Güncelledi: Elinizi Vicdanınıza Koyun!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Veli Ağbaba AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaptığı çay simit hesabı nı güncelleyerek “Çay ve simit 1.800 lira, sizin verdiğiniz para 1.177 TL. 18 milyon vatandaş şu anda işsizlikle karşı karşıya. Bu hızla giderse çok yakın zamanda gerçek işsizlik oranı yüzde 20’yi bulabilir” dedi.

ÇAY VE SİMİT HESABI

Çay ve simit hesabı yapan Ağbaba, şöyle dedi:

“Çayın tanesi 2 TL. Simit 2 TL. Bir aile düşünelim ki Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor, bu ailenin ismi Ahmet olsun. Bu Ahmet Bey, Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemiş, Allah da vermiş, 3 çocuk yapmış. İsimleri de Rabia olsun, Abdullah olsun, Hafize olsun. Bu 5 kişilik aile 1 öğün 1’er simit yiyip 1’er çay içse 2 kere 2, 4; günlük 1 öğünü 20 TL, günlüğü 60 TL’ye gelir. Bu Ahmet Bey’in şartları uygun olmadığı için ev alması mümkün değil, aylık 1.000 lira kira ödüyor. Şimdi, günlüğü 39,24 lira, aylığı 1.177 lira olan aile Allah aşkına nasıl yaşasın, bir düşünün. Daha kullanması zorunlu dezenfektanı alamıyor, kolonya ulaşmamış, maske arıyor, sigarayı zaten Recep Tayyip Erdoğan’a uymuş bırakmış olduğunu düşünelim, su içecek parası yok, çay ve simit de 1.800 lira; sizin verdiğiniz para 1.177 lira.

ÇAY VE SİMİT 1.800 LİRA

Bakın, bir daha söyleyelim: Çay ve simit 1.800 lira, sizin verdiğiniz para 1.177 TL.

Bakın, 5 kişilik aileye 3 kişilik çayı ve simidi layık görüyorsunuz. Bir de kendi yaşantınıza bakın; şatafat var, israf var, saraylar var, yazlığı var, kışlığı var.”

ERDOĞAN ÇAY SİMİT HESABI

Erdoğan asgari ücret üzerinden geçmişte dönemin iktidarına eleştiriyordu. 5 kişilik bir aile üzerinden çay-simit hesabı yapan Erdoğan, “Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor” ifadelerini kullanmıştı.