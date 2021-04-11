CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurtdışına gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediğini belirterek, “43 kişi Belediyenin sağladığı hizmet pasaportu ile Almanya’ya gidiyor, iki belediye başkan yardımcısı geri dönüyor, gerisi dönmüyor. 7 aydır kamuoyundan gizlenen bir olay. Ortada bir suç var” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #chp #haber #haberler #akp #cumhuriyethalkpartisi #akparti #almanya
Anasayfa Alaturka Online Veli Ağbaba ifşa etti! “AKP’li belediye şuç işledi, 7 aydır gizleniyor!”