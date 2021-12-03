Veli Ağbaba meydanda Soylu’ya rest çekti! “Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Mersin'de düzenleyeceği mitinge çağrıda bulunurken "Bu mitingi en çok da Cumhur İttifakı için yapıyoruz. Cumhur İttifakı’na milletin sesini duyurmak için yapıyoruz" dedi. Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de "Baş ekonomistin vadettiği büyüme modeli ucuz emek cenneti olmak, emekçilerimizin yabancılara köle gibi çalıştırılması modelidir. 'Mandacı' diyor ya, en büyük mandacı Çin’i örnek alan Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye konuştu. Veli Ağbaba Süleyman Soylu 'ya yanıt verdi

"Ne demişti Nazım Hikmet? ‘Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.’ TÜİK’in kapılarının kapatılması sadece kendi korkusu değil, TÜİK’e talimatla iş yaptıranların da korkusudur. Tam da ağzına yakışan bir söz söylemiş. Tam bir mafya ağzıyla konuşmuş.İçişleri Bakanı bugün Türkiye’nin en büyük milli güvenlik sorunudur. Hepimizin güvenliğinden sorumlu bir bakan Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük siyasi partisinin liderine bu şekilde tweet atabiliyor." dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #aüleymansoylu #kemalkılıçdaroğlu #tüik #haber #haberler #soylu #ağbaba #kılıçdaroğlu