Veli Ağbaba TRT’ye yapılan atamalara ateş püskürdü! “Bunlar kadar haram yiyen bir başka grup yok!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, süresi uzatılacak olan olağanüstü hal (OHAL) yetkilerinin Süleyman Soylu’nun başında olduğu İçişleri Bakanlığınca kullanılacağını söyledi. Ağbaba, “İşte OHAL yetkisi, kurda kuzu teslim eder gibi Soylu’ya veriliyor. İktidarımızda ilk işimiz, bu OHAL yetkilerini kaldırmak olacak” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, süresi uzatılacak olan olağanüstü hal (OHAL) yetkilerinin Süleyman Soylu’nun başında olduğu İçişleri Bakanlığınca kullanılacağını söyledi. Ağbaba, “İşte OHAL yetkisi, kurda kuzu teslim eder gibi Soylu’ya veriliyor. İktidarımızda ilk işimiz, bu OHAL yetkilerini kaldırmak olacak” dedi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim bölgesi Malatya’da bugün CHP İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, şöyle konuştu: “2023 NEYİN EŞİĞİ, CUMHURİYETTEN RÖVANŞ MI ALACAKSINIZ?” TRT, bu ülkede yaşayan herkesin vergisiyle ayakta kalan bir kurum. Geçtiğimiz gün TRT’nin yönetim kurulu sayısı 7’de 9’a yükseldi. Yeni kişilere arpalık dağıtılsın diye burada kadro sayısı artırıldı. Atananlar ise SETA Vakfı’ndan; sanki ülkeyi AKP değil SETA Vakfı yönetiyor. İbrahim Kalın, Pergoleci Fahrettin gibi isimlerin hepsi SETA Vakfı’ndan yetişmiş isimler. Yeni atananlar ise Pelikancılardan, bunlar yemle değil, haramla besleniyor. Bunlar kadar insan emeğini iç eden, haram yiyen başka böyle bir grup yok. TRT’ye pelikan kuşları atandı. 15 Temmuz’dan önce Gülen’e övgüler dizen, Türk bayrağını tartışmaya açan bir kadını TRT’ye atadılar. TRT tam bir haram medyası oldu. Sabah gazetesinin egemenliğinde bir kurum oldu. Cumhurbaşkanı ‘2023 yeni bir eşik’ diyor. 2023 neyin eşiği, rejimini mi değiştirmenin eşiği? Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet’ten rövanş mı alacaksın? Türkiye bunların sayesinde dünyanın en itibarsız ülkelerinden birisi. ‘Siz bu kardeşinize verin yetkiyi; göreceksiniz faizi, doları’ diyordu; şimdi geldiğimiz durum ortada. “AKP’Lİ BELEDİYELER İNSAN KAÇAKÇILIĞINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇTILAR” Malatya Yeşilyurt Belediyesini kutlamak lazım. Tüm dünyaya yeni bir tür insan kaçırma yöntemi öğretti. Bu işin içinde para var. Ne yapmışlardı, ‘Çevreye Duyarlı Birey Yetiştirme’ adıyla insan kaçırdı. Adana Karataş Belediyesi de mehter takımı göndermişti; işin ilginç yanı Karataş Belediyesinin mehter takımı yok. Peki gidenler döndü mü; Mehter Takımı’ndan giden her iki kişiden biri döndü, iki ileri bir geri… Kocaeli Kandıra Belediyesinde de benzer bir skandal çıktı. Boksör takımını Hollanda’ya göndermiş; Kandıra’nın boksör takımı var mı, yok. 2020 yılının sonunda göndermişler; müsabaka var mı, hayır. O dönem pandeminin en yoğun olduğu dönem. Peki boksör takımının yaş ortalaması kaç; altmış. Bu iş de parasız olmadı. Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye’de insan kaçakçılığıyla ilgili çığır açtı. Cezalandırılan bir kişi var mı, yok. Utanma var mı, o da yok. CHP’yi suçluyorlar. Her şey kaybedilir, yerine getirilir. İş kaybedilir, iş bulunur; para yoktur, para kazanılır. Ama ahlak böyle değildir. En muhafazakâr geçinen parti döneminde ahlak bitirildi. Bu dini kullananlarda her türlü pislik var; rüşvet, kayırmacılık, hırsızlık hepsi var. Olmayan tek şey ahlak, utanma duygusu. Pasaport, bir ülkenin onurudur, şerefidir. Pasaportunuz itibarlıysa ülke de itibarlıdır. Yeşilyurt Belediyesi sayesinde artık yeşil pasaport bile sorgulanıyor. Yakında birkaç belediye daha ortaya çıkacak. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #chp #haber #trt #haberler #haberizle #tele1canlı #halktvcanlı #foxtvcanlı #cumhuriyethalkpartisi