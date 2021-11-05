Veli Ağbaba’dan AKP’li vekilleri kızdıran konuşma! “Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan!”





Meclis’te tansiyon yükseldi: CHP'li Ağbaba'dan AKP'il Cora'ya: Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan; 10 bin dolar alan milletvekili kim? CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; AKP’nin SGK ile ilgili düzenlemeleri çıkarırken “Kara delikleri kapatıyoruz” dediğini anımsattı ve “Türkiye, hatta dünya siyasi tarihinin en büyük kara deliği AKP iktidarıdır” dedi. AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın tepki göstermesi üzerine Ağbaba, "Gocunuyorsan gocun, utanıyorsan utan." sözleriyle cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #meclis #tbmm #kemalkılıçdaroğlu #haberler #10bindolaralansiyasetçi #haberler