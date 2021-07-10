CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'çözüm süreci' ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, 23 Haziran seçimleri sürecinde Erdoğan'ın İmralı'ya özel ekip gönderdiğini ileri sürdü. Veli Ağbaba konuşmasında CHP'yi eleştirenlere yönelik "Ulan Allah'ın belası!" ifadesini kullandı. #veliağbaba #receptayyiperdoğan #canlıyayın #çözümsüreci #imralı #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Veli Ağbaba’dan Erdoğan’a çok konuşulacak ‘çözüm süreci’ yanıtı! “İmralı’ya özel ekip gönderdi!”