Veli Ağbaba’dan Erdoğan’ın ‘linç videolarına’ çok sert yanıt! “Dünyayı başına yıkarız!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki heyet, Sosyal Demokrasi Derneği'ne (SDD) ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki görüntülerinin yayımlanmasını eleştiren Ağbaba, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederek ve ülkede kaos oluşturarak iktidarı sürdürmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunlara gelmeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu nasıl bir iktidar ki anketler düştükçe sertleşiyor, çıldırıyor." diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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