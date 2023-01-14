Veli ‘Kızlı erkekli oturuyorlar’ dedi, öğretmenlere ikaz geldi

Esenler’de bir veli CİMER’e, “Öğretmenlerin kimisi pantolonla kimisi mini etekle okula geliyor. Kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyor” diye şikâyette bulununca Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere uyarı yazısı gönderdi.

Esenler’deki bir ortaokulda eğitim gören bir öğrencinin velisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazı yazarak öğretmenlerin kıyafetlerinden ve kızlı erkekli oturmalarından rahatsızlığını bildirdi.

“KİMİSİ KOT PANTOLONUYLA, KİMİSİ DARACIK TAYTLA, KİMİSİ MİNİ ETEKLE OKULA GELİYOR”

Veli CİMER’e şu şikayette bulundu: “Okullardaki öğrenci yönetmelikleri, kılık kıyafetlerini anladık da neden öğretmenlerin belirli bir kılık kıyafetleri yok? Kimisi kot pantolonuyla, kimisi daracık taytla, kimisi mini etekle okula geliyor ve kızlı erkekli hep beraber aynı sıralarda oturuluyormuş. Ben ta 90’lı yıllarda okudum. Ben böyle bir şey görmedim.

Neden böyle bir şey oluyor anlamış değilim. Özellikle öğretmenlerin, yöneticilerin kılık kıyafetine dikkat etmesi daha anlamlı olmaz mı? Kot pantolonla, mini etekle ya da taytla bir öğretmen öğrencisinin karşısına çıkabilir mi? Ben bunlardan bir veli olarak çok rahatsızım. İlgilenirseniz Allah razı olsun. Eğer ilgilenmezseniz de ortaokulu bitirir bitirmez çocuklarımı okuldan alacağım. Bu eğitim sistemini ben istemiyorum”

ÖĞRETMENLERE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Velinin şikayeti üzerine Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Yılmaz’ın imzasıyla 4 Kasım’da bütün okul müdürlüklerine “bilgi isteği” konusuyla yazı gönderildi.

Velinin şikayetinin de yer aldığı yazıda Şube Müdürü Yılmaz, “Konu hakkında okulunuzun tüm öğretmenlerine gerekli uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim” dedi.

“SADECE GERİCİLERİN ŞİKÂYETLERİNİ DİKKATE ALAN BİR ANLAYIŞ VAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise, “Uzun bir süredir CİMER mekanizmasının eğitimi daha da gericileştirmek için bir aparat olarak kullanıldığını görüyoruz. Sadece gericilerin şikâyetlerini dikkate alan, kendilerinin açıkça yapamadıkları gerici hamleleri bu şikayetlere yaslanarak yapan bir anlayış var. Birçok ilden bununla ilgili belgeler ve duyumlar ediniyoruz.

İstanbul Esenler’de yaşanan ise bunun en güncel örneklerinden. Bir veli, çocuğunu gönderdiği okulda kız ve erkek çocuklarının bir arada eğitim görmesinden ve öğrenci ile öğretmenlerin giyim tarzından, artık kendisinde nasıl bir hak gördüyse rahatsız oluyor ve CİMER’e bu okul istediği gibi dönüşmezse çocuğunu ortaokuldan sonra okutmayacağını yazıyor. Asıl rezalet ise bundan sonra başlıyor.” dedi.

“BÖYLE BİR ZİHNİYETİN MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZİN YÖNETİM KATMANINDA OLMASI GERÇEKTEN KAHREDİCİ”

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne de tepki gösteren Özbay, sözlerine şöyle devam etti: “O veliye ‘Türkiye’de eğitim, Cumhuriyet’in kazanımları ve yasalarımız uyarınca karma eğitim biçiminde verilir. Ayrıca eğitim, kimin ne giydiğiyle değil ne bildiğiyle, ne öğrenip öğrettiğiyle ilgilenildiği bir alandır.

Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu eğitim vardır ve tehdit ettiğiniz üzere çocuğunuzu bundan mahrum ederseniz yasal yaptırımlara tabii olacaksınız’ diye cevap vermesi gereken Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dönüp ilçedeki tüm okul yöneticilerine bu şikâyeti içeren bir resmi yazı yollayarak ‘öğretmenlerinizi uyarın’ diyor! Böyle bir zihniyetin milli eğitim sistemimizin yönetim katmanında hakim olması gerçekten kahredici.”

“KARMA EĞİTİM LAİKLİĞİN VE ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

Karma eğitimin önemine dikkat çeken Özbay, “Karma eğitim medeniyettir. Karma eğitimin olmadığı yerde, yarının bireyleri arasında, kadının yerinin sadece ev olduğuna dair ilkel bakış açısı artar; kadına karşı işlenen suçlar artar; kız çocuklarının ve kadınların nasıl giyineceğine, nasıl davranacağına dair söz hakkı sahibi olduğunu sanan zehirli anlayış bir kanser gibi türer; yani gericilik tavan yapar.

Karma eğitim laikliğin ve çağdaş eğitimin olmazsa olmazıdır. Karma eğitimi de, kişisel hak ve özgürlüklerimizi de sonuna kadar savunacağız. Eğitim-İş olarak Başöğretmenimizin bize emanet ettiği gelecek nesilleri bu karanlık anlayışın insafına terk etmeyeceğiz. Beğenseler de beğenmeseler de burası Cumhuriyet ile yönetilen laik bir ülke; bunu her fırsatta hatırlatacağız.” diye konuştu.