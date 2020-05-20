Venezuela, İngiltere'nin dondurduğu altın rezervi için mahkemeye gitti

LONDRA (AA) – Venezuela, İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık bir milyar avro değerindeki altın rezervi için dava açtı.

BBC'nin haberine göre, dava dilekçesinde ABD yaptırımları nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu altın rezervinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak istenildiği belirtildi.

Altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği bildirildi.

Venezuella Merkez Bankasının Londra'daki avukatı Sarosh Zaiwalla, konuya ilişkin açıklamasında, insanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde siyasi puan peşinde koşulmaması gerektiğini kaydetti.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Venezuela'nın çökmekte olan sağlık sisteminin salgınla başa çıkamamasından endişe ediliyor.

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Banka Ocak 2019'da talebi reddederken aynı ay kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, altınların Nicolas Maduro yönetimine verilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu göreve bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri uyarmıştı.