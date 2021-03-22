Venezuela'da silahlı kuvvetler, sınır bölgesinde eski FARC mensuplarına operasyon düzenledi

BOGOTA (AA) – Venezuela Silahlı Kuvvetleri, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine yönelik sınırda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda eski FARC mensubunu tutukladığını açıkladı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede icra edilen operasyonlarda, "El Nando" lakaplı bir militanın etkisiz hale getirildiği ve Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde de 32 militanın yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarda, silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini kaydeden FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

FANB ayrıca, çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sınır bölgesinde suç gruplarına yönelik "sıfır tolerans" politikası kapsamında operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.