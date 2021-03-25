Venezuela'da silahlı kuvvetlerin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 3 binden fazla kişi yerinden oldu

BOGOTA (AA) – Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine ve düzensiz silahlı gruplara yönelik operasyonları nedeniyle sınır bölgelerinde yaşayan 3 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

El Tiempo internet sitesinin haberine göre, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Kolombiya sınırındaki Apure eyaleti ile La Victoria bölgesinde, FARC ve düzensiz silahlı grupların varlığına karşı operasyonlar icra ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Amerika Sorumlusu Jose Miguel Vivanco Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle 3 binden fazla Venezuelalının evlerinden kaçarak Kolombiya'ya sığındığını ve durumdan endişe ettiklerini söyledi.

FANB'den 22 Mart'ta yapılan açıklamada, operasyonlarda çok sayıda eski FARC mensubunun tutuklandığı, ayrıca çatışmalarda 2 askerin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Operasyonlarda silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini kaydeden FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtmişti.